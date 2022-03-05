Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede yeni dönemde alınan tedbirleri 5 maddede özetledi. Buna göre;

- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

“KAPALI ALANDA MASKE MAYISA KADAR DEVAM ETMELİ”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek salgında son durumu ve Bilim Kurulu'nun yeni kararlarını değerlendirdi.

Açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması ve iki vaka çıkması halinde sınıflarda eğitime ara verilmesi durumunun sonlandırılmasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Tufan Tükek, “Tabi kapalı alanları hariç tutmak lazım. Henüz onun için çok erken. Kapalı alanlarda hala maske zorunluluğu olması gerekiyor. Ne kadar mesafeye uyulsa da bence orada kısıtlılıkların en azından nisan mayısa kadar devam edilmesi gerekiyor. Özellikle ulaşım, sağlık, eğitim alanlarında maskelerin takılmasında fayda var diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tufan Tükek

“MAYISTAN İTİBAREN BELKİ PCR DA YAPILMAYACAK"

Prof. Dr. Tufan Tükek, Bilim Kurulu’nun yeni kararlarının vaka sayısına herhangi bir olumsuz etkisi olup olmayacağına yönelik şunları söyledi:

"Omicron olduğu sürece beklemiyorum. Şu anda toplum bir yandan geçiş dönemini sağlıyor. Kısıtlılıkların olduğu dönemden artık kısıtlılıkların olmadığı ama hafif hastalıkların geçirildiği belki de hastalık açısından bahar dönemine giriyoruz. Vaka sayısında artış olabilir mi, elbette olabilir ama bu takip edilecek muhtemelen. Kurallara uyum biraz düşmüştü. Maske, mesafe kuralı baktığınız zaman toplumda uyum oranı yüzde 20-30’lar civarındaydı, ufak bir artış olabilir belki, ilk etapta ama sonra o artışında da tolere edilebilir seviyeye ineceğini düşünüyorum. Vaka sayısı günlük beş binin altına indiğinde çok daha rahat ederiz. Devletlerin büyük çoğunluğu artık bu test zorunluluğundan kurtulmak istiyor. Önümüzdeki günlerde belki mayıs ayından itibaren olabilir, belki PCR da yapılmayacak bu şekilde seyir olursa. Tabi Omicron dışında daha kuvvetli bir varyant gelmediği müddetçe dünyada da bunun örneklerini göreceğiz. Artık test yapılmamaya başlanacak yavaş yavaş artık eski normallere dönüş göstereceğiz.”

“SALGIN YATAY SEYRİNDE, DAHA RAHAT BİR DÖNEME GEÇECEĞİZ”

İlerleyen süreçte vaka sayılarında düşüş beklediğini söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek, “Salgın şu an yatay, aşağı yönlü bir seyirde, o seyir devam edecek. Bence vatandaşlar yanlarında yine bir maske bulundursunlar, insanlar mutlaka kapalı yerlere girdiklerinde oradaki kişileri, kendilerini korumak adına inter mitan (aralıklı) maske kullanımı olabilir. Aşılamayı bir süre daha devam ettirmek gerekiyor, özellikle hastalık sönene kadar 1 yıl daha aşı takviminin devam etmesi gerekiyor. Turkovac ile ilgili sonuçlar iyi. Çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla oldukça olumlu görüş bildiriyorlar. İnter mitan maske önemli ben onu önemsiyorum. Açık havada maske takmasın ama kapalı alana gireceği zaman taksın, onun bile bir miktar faydası olacak. Bu zaten bir süreç bunu atlattıktan sonra artık daha rahat bir döneme geçeceğimizi düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede yeni dönemin başladığını açıkladı. Koca maske ile ilgili beklenen açıklamayı yaparak; "Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil." dedi.

Bakan Koca il il haftalık koronavirüs haritasını paylaştı (12-18 Şubat) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.