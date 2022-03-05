Türkiye Gazetesi

Eksik diş görüntüsü estetik açıdan olduğu kadar sağlık açısından da kötü. Eksilen dişler, protezle tamamlanmaması halinde birtakım tehlikelere yol açıyor.

2 HAFTAYI GEÇEN AĞIZ YARALARINA DİKKAT

Son zamanlarda artan uzun süreli ağız ve dil yaraları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, bu yaraların tekrarlama ve ağızdaki diş durumuna göre kanseri tetiklediğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, şöyle dedi:

“Ağız yaraları bazen sıkıntılı sonuçlara sebep olabilir. Burada bizim için önemli olan konu, 2 haftayı geçen ağız yaralarında tümöral gelişim açısından hastaların dikkatli olması. Bizim ağızda en sık gördüğümüz tekrarlayan oral aft dediğimiz, yani ağızda küçük yaralar tarzında gelişen lezyonlardır. Bu lezyonlar çoğu zaman dil, damak, diş eti, yanak içi mukozası gibi farklı alanlarda gezici tarzda olur. Biri iyileşirken diğeri ortaya çıkmaya başlar. Benzer şekilde ağız yaraları, bazı mineral (demir, çinko gibi) ve vitamin (B vitaminleri gibi) eksikliklerinde, Behçet hastalığı, romatoid artrit gibi bazı romatizmal hastalıkların görüntüsü olarak da ortaya çıkabilir. Ek olarak, çoğu zaman travmatik lezyonlara bağlı da ağızda yara ve kitleler meydana gelebilir. Ağız yaraları genelde mukozayı tutar, bazen yüzeyden kabarık olur bazen de yüzeyden aşağı doğru krater tarzında da olabilir.”

EKSİK DİŞLER KRONİK İLTİHAPLARA VE KANSERE NEDEN OLUYOR

Tekrarlayan yaralarda hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Dr. Kenar, “Ağız yaralarında önemli olan bunların tekrarlayıcı olup olmadığı, ne kadar sürede iyileşip iyileşmediği veya giderek büyüdüğü. Özellikle üzerinde renk değişikliği olması, kanama meydana gelmesi, yara, kabuklanma durumlar bizim için bir uyarıcı niteliği taşıyor. İleri yaşlarda eksik dişler, eksik ya da düzgün oturmayan diş protezleri dile, damağa, diş etlerine ve yanak içi mukozalarına sürterek vurarak oralarda kronik iltihaplara, hatta ağız ve dil kanserlerine yol açmakta. O nedenle bu tür sıkıntılı durumlar olmaması için ağızda iki haftayı geçen yara olduğu zaman hastalarımızın bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalarını öneriyorum” dedi.

Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Covid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yeni tip corona virüs ile ağız sağlığı ilişkisi üzerine yapılan araştırmada, ağız sağlığı kötü olan kişilerin hastalığı daha şiddetli geçirdiği belirlendi. SBÜ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dursun Ali Şirin, Verileri istatiksel olarak karşılaştırdığımızda dental hasarı şiddetli olan, yani ağız ve diş sağlığı en kötü olan grubun Covid-19 hastalığını daha şiddetli geçirdiğini tespit ettik. Bu grup aynı zamanda kronik hastalıkların, yaş ortalamasının ve ölümlerin en çok olduğu gruptu" dedi.

Probiyotikler ağız sağlığını koruyor Mide bağırsak sistemi üzerindeki faydaları bilimsel olarak ispat edilen probiyotiklerin ağız ve diş sağlığında da etkili olduğu bildirildi.