Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vakalarının Kayseri’de düşüşe geçtiğini belirten Vali Günaydın, bu tabloda yerli ve milli aşı Turkovac başta olmak üzere aşılamanın önemli katkısının olduğunu söyledi.

“BÜYÜK GAYRET GÖSTERDİ, BİRE BİR TAKİP ETTİM”

Covid 19’a karşı Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Turkovac’ın Kayseri’nin olduğu gibi Türkiye’nin de gururu olduğunu belirten Günaydın, Turkovac aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin Kayseri’ye çok güzel bir gurur yaşattığını belirterek şöyle konuştu:

"Birinci fazda, ikinci fazda, bu aşıların dolumuna kadar hocamızın ne kadar büyük gayret gösterdiğini, çaba gösterdiğini ben bire bir takip ettim. Hocamızın dolum tesisinde 15 gün süresince gidip orada kaldığını biliyorum. Kendisini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kayseri’mize çok güzel bir gurur yaşattı.”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın

“YENİ AŞI MERKEZİ TAMAMLANMAK ÜZERE”

Kayseri’de geliştirilen Turkovac aşısının üretiminin Kayseri’de yapılmamasına yönelik ise Vali Günaydın, Kayseri’de de faz çalışmalarının yapılabileceği aşı merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Günaydın, “Urfa’da ya da başka yerde üretilmesi ülkemizde olduktan sonra hiç sorun değil. Zaten bu dolumu bu kapasitede Türkiye’de yapabilecek 2 tesis var. Benim Aykut hocamızdan edindiğim bilgiye göre. Şimdi Kayseri’de de bir aşı merkezi oluşturuyoruz, bu da tamamlanmak üzere” dedi.

“DÜNYA LİTERATÜRÜNDE İLK OLACAK”

Vali Günaydın; Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin yeni aşı çalışması olduğunu da aktararak; “Aykut hocamız inşallah çok güzel bir çalışma daha yapıyor onu da ifade edeyim. O da dünya literatüründe ilk olacak bir çalışma. Bu çalışmayı da inşallah kendi tesislerimizde yapmak için gayret gösteriyoruz. Bunu yeri ve zamanı gelince arkadaşlarımız, ilgililer açıklayacaklar ama şu kadarını söyleyeyim Aykut Hocamız boş durmuyor. Yani, ‘Turkovac aşısını bulduk, tamam’ değil. Detaylarını hocamız açıklarsa daha iyi olur. Çünkü dünyada ilk olacak inşallah. Hem Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Mustafa Çalış’a hem Aykut hocamızın çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Ateş Kara’dan TURKOVAC açıklaması: Yoğun bakıma yatışları önlüyor Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli aşı TURKOVAC hakkında açıklamalar yaptı. Kara, "TURKOVAC aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek" dedi.

Turkovac olanlarda yan etki yok Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli koronavirüs aşısı Turkovac vurulanlarda yan etki olmadığının altını çizerek vatandaşlardan olumsuz hiçbir dönüşün olmadığını belirtti.