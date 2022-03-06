Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Dr. Reşat Bahat “‘Dijital Dönüşüm ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri’ temasıyla 23-27 Mart tarihlerinde Antalya’da 12’nci OHSAD Kurultayı düzenlenecek. Türkiye olarak sağlık sistemimiz ve Türk hekimlerinin başarısı konusunda dünyada ilk 10’dayız. Yabancı dil problemini çözen uygulamalar, Türk sağlık sistemine ciddi döviz kazandırabilir” diye konuştu. Bahat “Sağlık alanında hizmet sunumunun dijitalleşmesi şart. Pandeminin oluşturduğu korkuyla doktora ulaşmak zorlaştı. Salgın sonrası dijital sağlık erişimi, olmazsa olmazlardan bir tanesi hâline geldi. Pilot iller Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başlayan uygulamanın yurt geneline yayılması hedefleniyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Uzaktan muayene dönemi başlıyor Sağlık Bakanlığı’nın uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre vatandaşlar artık uzaktan muayene olabilecek, hastaların gözlem ve takibi uzaktan yapılabilecek e-reçete, e-rapor yazılabilecek.