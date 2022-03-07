Türkiye Gazetesi

Newland, 13 yaşındayken Singapur'dan İngiltere’ye geri döndüğünde soğuk ürtikerine (kurdeşen) yakalandı. Bu, ciltte içi su dolu kabarıklıklar, kaşıntılı ve kızarık lekelerle karakterize edilen bir cilt hastalığıdır. Rahatsızlığı, Stevenage’de yaşayan Newland’a çok acı da veriyor ve kadın, bu acılardan ancak vücudunu sıcak tutarak ve antihistaminik ilaçlar alarak kurtuluyor.

“KAŞIMAKTAN VÜCUDUMU KANATIYORUM”

Newland, “İnsanlar genellikle durumumu ciddiye almıyorlar. Ben de hüsran içinde çığlık atmak istiyorum çünkü bu gerçekten o kadar basit değil. Korkunç bir durum. Soğuğa alerjim olmasından nefret ediyorum. Bazen ateş de yapıyor. O kadar kaşınıyor ki bazen kaşımaktan vücudumu kanatıyorum” dedi.

“FATURALARIMA BAKMAYA KORKUYORUM”

Newland bu yüzden, yüksek enerji faturalarına rağmen yaz kış evini 30 derece sıcaklıkta tutuyor. Pandemi ve Ukrayna'daki savaş sebebiyle enerji fiyatlarındaki artış da kadını iyice zor duruma düşürdü. Newland, "Artık faturalarıma bakmaya korkuyorum" diyor.

Alerji 10 yılda 2 kat arttı Uzmanlar, küçük çocuklarda görülen huzursuzluk, sebebi bilinmeyen ağlama, yutma güçlüğü ve iştahsızlığın sebebinin besin alerjisine bağlı olabileceğini hatırlatarak hayatı tehdit eden alerjilere karşı anne babaların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kırmızı et alerjisine dikkat Bildiğimiz alerji çeşitlerine bir de “et alerjisi” eklendi.