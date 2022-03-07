Türkiye Gazetesi

Göz kenarlarının dramatik bir şekilde yukarı ve arkaya doğru kaldırıldığı işlem 20 dakika sürüyor ve herhangi bir ağrıya yol açmıyor. Kozmetik doktorları, son 12 ayda bu operasyonlarda büyük artış görüldüğünü ifade ettiler.

Kadınlar bu estetik operasyonla kendilerini çok güzel bulsalar da herkes aynı fikirde değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar bazen alayla karşılanabiliyor ve bazıları da bunların “uzaylı gibi göründüğünü” ifade ediyor.

Bella Hadid ve Kendall Jenner'e benzemek için kadınlarda “tilki gözü” olarak adlandırılan yeni bir estetik operasyon modası başladı.

Uzmanlar bu operasyonların sağlık açısından da risksiz olmadığı görüşünde. “Tilki gözü” operasyonu en iyi ihtimalle birkaç hafta içinde kaybolan geçici izler bırakıyor. Bazı durumlarda ise yüzde çarpıklıklar, ciltte kırışıklıklar ve kalıcı yara izleri oluşuyor.

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