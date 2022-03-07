Türkiye Gazetesi

Kara mürver, eski zamanlardan bu yana kullanılan ve halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan meyvelerin başında geliyor. Ekşi bir tadı sahip olan bu meyvenin anavatanı Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika. Türkiye’de özellikle Karadeniz, Batı ve Kuzey Anadolu’da sıkça rastlanıyor. İçerdiği C vitamini sayesinde önemli bir yere sahip olan kara mürverin reçeli, şurubu ve tatlısı da çok lezzetli. Koronavirüs döneminde kara mürver bitkisinin popülaritesi artarken, kara mürverin faydaları nelerdir, kara mürver neye iyi gelir, kara mürver nerede satılır gibi sorular da Google’da sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. İşte kara mürver meyvesi hakkında merak edilenler…

KARA MÜRVERİN FAYDALARI NELER, NEYE İYİ GELİR?

-Kara mürver kalp sağlığına oldukça faydalıdır. Kalpte ritim sorunları, kalp krizi gibi problemlerin yaşanmasının önüne geçer. Ayrıca yüksek oranda potasyum içerdiğinden kan damarlarının ve arterlerin gerginliğini gevşeterek kalbi korur.

-İçeriğinde bolca bulunan lif sayesinde kötü kolesterolü azaltır, vücudun ihtiyacı olan iyi kolesterol (HDL) için yer açar.

-Astımlı hastalar için tedavi edici özelliği vardır.

-Bağışıklık sistemine olumlu etkileri pek çok araştırmada kanıtlanmıştır. Vücudun direncini arttırır ve hastalıklardan korur.

-Kara mürver meyvesinden yapılan şerbetler, emzirme döneminde olan annelerin sütünü arttırır.

- Düzenli şekilde tüketilmesi bağırsak problemlerini ortadan kaldırır ve kabızlık sorununa çare olur. Ayrıca idrar söktürücü özelliği de bulunur.

- Yaprakları kaynatılarak suyu cilde sürüldüğünde yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

- Depresyonu önler, anksiyeteye iyi gelir, ruh halini de iyileştirir.

- Kandaki ürik asit seviyesini düşürür ve kan basıncını dengeler.

Dikkat, bu meyve tam olarak olgunlaşmamış olarak tüketildiğinde bulantı, kusma ve ishale neden olabilir.

KARA MÜRVER NEREDE SATILIR?

Kara mürver, Türkiye’nin Akdeniz bölgesi hariç her yöresinde yetiştirilebilir. Çiçekleri Haziran ve Temmuz’da, meyveleri Ağustos ve Eylül’de olan kara mürverin yaprakları Nisan’dan Temmuz’a kadar toplanıp kurutulabilir. Kara mürverin yapraklarından faydalanmak isteyenler, yaprakları gölge yerde olabildiğince çabuk kurutmalıdır. Koronavirüs salgını ile değeri daha da iyi anlaşılan kara mürver; patlak, patlangaç, telligelin, sultan otu, şahmelek, patlangoz, patlayak yalangoz gibi isimlerle de bilinir. Kara mürverin yaşı ve kurusu marketlerden alnabilir. Kara mürver; ticari olarak eczanelerde mürver özleri, pastil ve şurup olarak satılır. Ayrıca çay olarak demlenebilecek kara mürver çiçeği kurusu aktarlarda da satılır.

KARA MÜRVER ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kara mürver çayını hazırlamak için 10 adet kara mürver ve yarım litre sıcak su gerekiyor. Geniş bir cezvede kaynatılan sıcak suyun içine kara mürver taneleri ekleniyor. Kaynaması bekleniyor. 5 dakika kadar demlendikten sonra süzgeçten geçirilip bardağa aktarılıyor. İlk sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle tüketiliyor.

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