Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun açıklandığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vaka sayısının yeniden 30 binin üzerine çıktığı görülürken, vefat sayılarında ise dikkat çeken bir düşüşün yaşandığı belirlendi.

132 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 371 bin 684 Kovid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 68 bin 815 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 48 bin 178 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca il il haftalık koronavirüs haritasını paylaştı (19-25 Şubat) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 milyonu geçti Dünya çapında Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı. Son verilere göre Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı.

Koronavirüs aşısı olanlar dikkat! Yüksek ateş antikorun habercisi Koronavirüs aşısı ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, ikinci doz aşının ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.