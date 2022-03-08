Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kök hücrelerin saç foliküllerini uyararak güçlendirdiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir “Kulak arkasından alınan 3 adet, 3 mm çapındaki saç köklerini içeren deri parçası, özel bir cihaz yardımı ile 50 mikrondan daha küçük parçacıklara ayrıştırılır. Bir çözelti hâline dönüştürülerek dökülen saçlı deri alanlarına enjekte edilir. Yaklaşık bir saat süren bu işlemle zayıf saç folikülleri uyarılarak güçlendirilir, ince ve hasarlı saçlar iyileştirilir, doğal saç uzaması desteklenir ve saç dökülmesi kontrol altına alınır. Tek seans uygulama yeterlidir. Sonuçlar 3-6 ay içinde alınır. Kalıcı kayıplar olmadan erken dönemde uygulanmalıdır” dedi.

Yeşil çay saç dökülmesini önlüyor, saçları hızla uzatıyor Saçların güçlenmesi için öncelikle saç derisinin iyi beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ancak hava kirliliği, yanlış beslenme, stres gibi birçok etken saç derisinin sağlığını korumasını zorlaştırıyor. Bu noktada ise doğanın en özel bitkilerinden yeşil çay imdadımıza yetişiyor.

Koronavirüs sonrası saç dökülmesi yaşanabilir Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal Losol, koronavirüs enfeksiyonundan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebileceğini söyledi.