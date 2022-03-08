Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, dünyayı 2 yılı aşkın süredir etkisi altına almış durumda. Yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde DSÖ’den korkutan açıklama geldi. DSÖ ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Covid-19'un hayvanlar arasında yayılması konusu ele alındı.

Açıklamada, virüsün genellikle insandan insana bulaştığı gibi bazı hayvan türlerine de bulaştığının gözlemlendiği belirtilerek, "Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar başta olmak üzere büyük kedi, vizon, gelincik ve ak kuyruklu geyik gibi çiftlik hayvanları veya yabani hayvanlara da virüs bulaşabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Bu hayvanlardan ak kuyruklu geyiklerin insana virüs bulaştırma ihtimalinin halihazırda incelendiği kaydedildi.

Covid-19 salgınının yaban hayatına girmesinin, doğada enfekte olmuş kalabalık hayvan havzaları oluşturabileceği endişesi dile getirildi.

ABD'DEKİ AK KUYRUKLU GEYİKLERDE ENFEKSİYON

DSÖ'nün incelemeleri sonucu ABD'deki ak kuyruklu geyiklerin üçte birine, Covid-19'a neden olan virüsün insan aracılığıyla bulaştığı bilgisi aktarıldı.

Bu virüsün, ak kuyruklu geyiklerin bulunduğu doğal alana yakın yerleşim yerlerinde bazı insanlara da bulaştığı tespit edildi.

Açıklamada 3 örgüt, hayvan ile insan arasında virüs dolaşımı ve Covid-19'un, bulaştığı hayvanlarda evrilme riskinin azalması için tüm ülkeleri tedbir almaya çağırdı.

DSÖ'nün bundan önceki raporlarında da Covid-19'un insandan hayvana bulaşma riski ele alınmıştı.

Çarpıcı araştırma: Covid-19 geçirenlerin beyinleri küçülüyor Bilimsel bir dergide yayınlanan araştırmaya göre Covid-19 semptomları taşıyan hastaların hastalıktan önce ve sonra beyinleri incelendi. Araştırmada hastaların beyinlerinde küçülme meydana geldiğini ve hastalığı geçirenlerin zihinsel görevleri yerine getirmede daha çok zorlandığı kaydedildi.

İlk vaka geldi: Geyikten insana COVID-19 bulaştı Bilim insanları, Kanada’da ilk kez bir geyikten insana koronavirüs bulaştığını ileri sürüyor. Araştırmacılar, beyaz kuyruklu geyikten insana sıçrayan virüsün, yeni koronavirüsün yüksek mutasyonlu bir versiyonu olduğunu söylüyor.