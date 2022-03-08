Türkiye Gazetesi

Kekik suyu, aç karnına tüketildiğinde tok tutarak zayıflamaya yardımcı oluyor. Sindirim sisteminde ortaya çıkan sorunlar için de fayda sağlayan kekik suyu, mide yanması ve bulantı problemleri için de birebir. Son dönemde kekik suyunun popülaritesi artarken kekik suyunun faydalar nelerdir, kekik suyu içmek neye iyi gelir, kekik suyu nasıl yapılır, kekik suyu tarifi gibi konular da Google’da sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. İşte kekik suyu hakkında merak edilenler…

KEKİK SUYUNUN FAYDALARI

-Antioksidan etkisi ile vücuttaki zehirli toksinleri uzaklaştırır, bedeni arındırır.

- Hücreleri yeniler, yaşlanmayı geciktirir.

- Vücuttaki yağların yakımını kolaylaştırır, tok tutması özelliğiyle kilo verdirir.

- Metabolizmayı hızlandırır, diyet yapanların en büyük yardımcısıdır.

- Açık yaralar üzerinde antiseptik özelliği bulunur, yaraların üzerine sürüldüğünde iyileştirici etkisi vardır.

- Ağızdaki bakterileri azaltır. Ağız ve diş eti sorunlarına iyi gelir.

- Hazımsızlığı giderir, şişkinliği önler, kabızlık sorununa çare olur.

- Kanser hücrelerinin yayılmasını engeller ve tümör hücrelerinin yayılmasını önler.

KEKİK SUYU NASIL YAPILIR?

Diyet yapanlar ve kekik suyunun faydalarından yararlanmak isteyenler ‘Kekik suyu nasıl yapılır?’ sorunu Google’da arıyor. Kekik suyu yapmak için 2 su bardağı su geniş bir cezvede kaynatılır. 2 tatlı kaşığı kıyılmış kekik kaynayan suyu eklenir. 15 dakika demlenmeye bırakılır. Demlenen kekik suyu süzüldükten sonra ılık bir şekilde içilebilir.

KEKİK SUYU GÜNDE KAÇ DEFA İÇİLEBİLİR?

Faydaları saymakla bitmeyen kekik suyu, günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. Bir hafta boyunca her gün kekik suyu içtikten sonra, mutlaka 10 gün ara verilmelidir. Kekik suyu tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Ayrıca hamileler, emziren anneler, kronik rahatsızlığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar ve alerjik rahatsızlık problemi olan kişiler kekik suyunu içmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Kekik suyu içildikten sonra baş dönmesi, kusma, mide bulantısı gibi yan etkiler yapıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Koronavirüse karşı doğal dezenfektan: Kekik suyu Kokusu, görünümü, tadı ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kekik suyunun mikrop öldürücü özelliğiyle, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinde kişisel ve genel hijyenin yanı sıra tüketilerek bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılabileceği belirtildi.

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