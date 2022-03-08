Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tablodaki verilerden alınan bilgiye göre; vefat sayısında yaşanan düşüşün devam ettiği, fakat vaka sayısının yeniden artmaya başladığı görüldü.

130 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

8 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 37 bin 407 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 oldu. Bir günde toplam 365 bin 5 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 69 bin 294 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,18 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 97 bin 881’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca il il haftalık koronavirüs haritasını paylaştı (19-25 Şubat) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 milyonu geçti Dünya çapında Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı. Son verilere göre Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı.

Koronavirüs aşısı olanlar dikkat! Yüksek ateş antikorun habercisi Koronavirüs aşısı ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, ikinci doz aşının ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.