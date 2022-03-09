Türkiye Gazetesi

Rotavirüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale yol açan ve yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir virüs… Uzm. Dr. Erbil Sak, rotavirüsünün 24-48 saatlik kuluçka dönemi sonrası ateş ve kusma ile başladığını belirterek, “Rotavirüsü nedeniyle çocuklarda sık ve sulu kötü kokulu kansız ishal, 5 ila 7 gün devam eder. Süt çocuklarında da kusma ve ishal nedeni ile dehidratasyon (vücudun su kaybı yaşaması) gelişebilir” dedi.

HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREBİLİR

Genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda en az bir kere rotavirüsü görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Erbil Sak, “Rotavirüsü, sıklıkla 2 yaş altındaki çocuklarda hastaneye yatış gerektiren bir tablo oluşturur. Dışkıda rota vürüs antijeninin pozitif olması tanı koydurur. Tedavide ishal kesici ilaçlar verilmez. Ağızdan alabilen çocuklara bol su içirilmeli. Patates, pirinç, yoğurt, muz gibi gıdalar verilebilir. Anne sütü kesilmemeli ve devam edilmelidir. Su ve tuz kaybını telafi eden uygun ishal solüsyonları ve ishal mamaları önerilebilir. Korunmada genel hijyen tedbirleri geçerlidir. Ellerin sabun ve su ile yıkanması, dışkı ile temas sonrası ellerin ağız ve burun ile temas etmemesi önemlidir” diye konuştu.

2 DOZ AŞI ARASI EN AZ 1 AY OLMALI

Rotavirüs aşısının en erken 6 haftalık en geç 14 haftalık bebeklere yapılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Erbil Sak, 2 doz aşı arasının ise en az 1 ay olması gerektiğini belirterek, “24 haftadan sonra rotavirüs aşısı yapılmaz. Rotavirüs aşısına karşı alerjik reaksiyon olanlarda ve orta-ağır hastalığı olan bebeklere aşı yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

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