Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan CREDİT çalışmasına göre, Türkiye’de her 6-7 kişiden birinde erken evre kronik böbrek hastalığı görüldüğü bildirildi.

Ülkemizde 70 binin üzerinde diyaliz tedavisi gören, yaklaşık 20 bin civarında böbrek nakli olmuş ileri evre böbrek yetersizliği hastası bulunduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız “Ancak bu rakamlar buzdağının görünen yüzü. Derneğimiz tarafından yapılan çalışmaya göre toplumda her 6-7 kişiden birinde erken evre kronik böbrek hastalığı mevcut. Bu hastalar diyaliz hastası adayı. Çoğunun görünen bir şikâyeti yok ve hastalığından habersiz. Hastalığın erken fark edilmesi, kronik böbrek hastalığının ilerleme hızını yavaşlatıyor ve bazen durdurulmasını sağlıyor” dedi.

Dünya Böbrek Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Yıldız kronik böbrek hastalığının en önemli sebepleri arasında ileri yaş, ailede böbrek hastalığı bulunması, diyabet, hipertansiyon, idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşı oluşumunun yer aldığını söyledi.

HİPERTANSİYON HEM SEBEP HEM BELİRTİ

Böbrek hastalıkları ve yüksek tansiyon arasında sebep sonuç ilişkisi bulunduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurhan Seyahi “Böbrek hastalığı yüksek tansiyona sebep olurken yüksek tansiyon da böbrek hastalığını ağırlaştırır ve ilerlemesini hızlandırır. Kontrolsüz hipertansiyonun böbrek yetmezliğine yol açabileceği bilinmelidir. Yüksek tansiyon hastalarının böbrek fonksiyon bozukluğu ve protein kaçağı yönünden değerlendirilmesi gereklidir. Bu sayede gelişebilecek böbrek hasarı erken evrede tespit edilebilir” dedi.

Toplantıda Türk Nefroloji Derneğinin AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle hayata geçirdiği “Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat” projesi çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'i ziyaret eden gezici tırda yapılan çalışma sonuçlar da aktarıldı. “Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat” tırını ziyaret eden her iki kişiden birinde böbrek hastalığı riski yüzde 31,9’unda yüksek tansiyon tespit edildi.

DİYABET DİYALİZE GÖNDERİYOR

Ülkemizde her 8 kişiden birinin şeker hastası olduğuna dikkat çeken Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Arı Bakır, kontrolsüz kan şekerinin en önemli etkisinin böbrekler üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Diyaliz hastalarının yüzde 40’ının böbreklerini kaybetme sebebinin diyabet olduğunu aktaran Prof. Dr. Bakır “Kontrolsüz yüksek kan şekeri yıllar içinde kalbi, böbrekleri, beyni, gözleri ve bütün damar sistemini harap eder” diye anlattı.

ZAYIFLAMA ÇAYLARI BÖBREĞİN DÜŞMANI

Toplumda bitkisel ilaçların doğal olduğu için zararlı olmadığı şeklinde yanlış bilgilerin Türk Nefroloji Derneği Saymanı Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş “Bazı zayıflama ürünleri, eklem ağrılarını azaltan Çin çayları içinde böbrek için çok zararlı olduğu gösterilmiş birçok madde mevcut. Bu tür çayların ve bitkisel ilaçların tüketilmesi ile uzun dönemde diyalize gerek duyan kronik böbrek yetersizliğinin, hatta idrar yollarında kanser geliştiği iyi bilinmektedir. Bu nedenle zayıflama çayları gibi bitkisel ürünlerden uzak durulması gerekmektedir” dedi.

MASADAN TUZLUĞU KALDIRIN

Hipertansiyon gelişiminde günlük tuz tüketiminin önemli rolü olduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcı “Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği günlük tuz miktarı 5 gram olmasına rağmen yapılan çalışmalar, Türkiye'de bunun üç katı (günlük 15 gram) tuz tüketildiğini gösteriyor. Böbrek hastaları bile ortalama günlük 9 gram (idealin neredeyse iki katı) tuz tüketiyor. Böbrek hastalıklarından korunmak için yemeğe eklenen tuzu azaltın, masadan tuzluğu kaldırın” dedi.

Dikkat, bu hatalar böbrekleri tüketiyor Günümüzde böbrek hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Öyle ki dünya genelinde 850 milyon kişinin çeşitli etkenler nedeniyle böbrek hastalığına yakalandıkları düşünülüyor. Ülkemizde ise her 6-7 erişkinden 1’i böbrek hastası. Peki, böbrek hastalıkları neden oluyor? Böbrekleri yoran hatalı alışkanlıklar neler?

Böbreklerin doğal ilacı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin Böbrekler, vücuttaki zehirli maddeleri temizleme görevi görüyor. Uzmanlar böbrek sağlığını korumak için bol bol su içmemiz gerektiğini her seferinde vurguluyor. Ancak böbrek sağlığı için bu yetmiyor, sağlıklı besinlere de soframızda yer vermemiz gerekiyor. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlamak için tüketilmesi gereken böbrek dostu besinleri Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sıralıyor.