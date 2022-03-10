Türkiye Gazetesi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. S. Handan Karahan, vaka sayılarının artmaması için kişisel tedbirlere devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüse bağlı olarak her hafta ortalama bin beş yüz kişinin vefat ettiği, en az 500 bin kişinin yeni hasta olarak karşımıza çıktığı ülkemizde halkın rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Karahan, "Bağışıklama oranları her ne kadar yüksek gibi görünse de Türkiye’de hâlâ 12 yaş altına Covid-19 aşısı uygulanamamaktadır. Türkiye’de 12 yaş üzerine aşılama oranları değerlendirildiğinde; 3 doz Covid-19 aşısı olanların toplam nüfusa oranı hâlâ yüzde 32 seviyesindedir" dedi.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Hatırlatma dozunun herhangi bir aşı ile mutlaka yaptırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Karahan "Toplumdaki bulaşma oranı arttıkça Covid19’un her an tehlikeli ve yeni bir mutasyon yapma ihtimali var. Bu yüzden kişisel tedbirlerder maske ve aşı çok büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

Dr. Karahan önümüzdeki haftadan itibaren aile hekimliklerinde de yapılacak olan yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ın kullanımının giderek yaygınlaşmaya başladığını, isteyen vatandaşların Turkovac yaptırabileceğini söyledi.

TURKOVAC'ı geliştiren Aykut Özdarendeli’den yeni aşı geliyor: Dünyada ilk olacak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yerli ve milli koronavirüs aşısı Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yeni bir aşı üzerinde çalıştığını belirterek, “Dünya literatüründe ilk olacak” dedi.