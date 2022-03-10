Türkiye Gazetesi

Doğru malzemelerle yapılan mis gibi çorba, yemek kadar doyurucu ve diğer seçeneklere kıyasla daha hafif. Çorba ayrıca tokluğu arttırdığı için öğünler arasında atıştırma dürtüsünü de ortadan kaldırıyor. Özellikle sebzeli çorbalar, yüksek besin içeriği, düşük enerji yoğunluğu beslenme açısından harika bir seçenek. Bütünsel sağlık uzmanı ve şef Pelin Bozkurt Bilgiç kahvaltıda çorba içmenin faydalarını sıralıyor.

KAHVALTIDA ÇORBA İÇMENİN YARARLARI

-Çorbamızdaki lif oranı yüksek olduğunda tokluk süresi uzar. Ancak; sindirimin çok da uzaması, sistemimizin sindirimle fazla meşgul olması vücudumuzu yorar ve enerjisini gereksiz kullanarak yenilenme, iyileşme ve dinlenmeye alan bırakmaz. O yüzden ne yediğinden ziyade, neyi hazmettiğin daha değerli. Doymak için karbonhidrat ağırlıklı, yağlı ve ağır yemekler yerine çorba iyi bir seçenek.

-Çorba; midede fazla yer kaplayarak kısa sürede doygunluğa ulaşmanızı kolaylaştırır ve sonrasında daha fazla yemenizi önler. Böylece hem öğünde hem de gün içinde daha dengeli beslenebilirsiniz. Sağlık açısından, ilk öğün olarak çorba içmek her zaman daha iyidir ve isterseniz ardından yine kolay sindirilen besinlerle devam edebilirsiniz. Ardından ağır yediğinizde, sindirim sürecini bozabilir ve hatta mide ağrısına neden olabilir.

- Çorba başlı başına tüm besin öğelerini aynı anda almanın en iyi yollarından biri. Çorba pişirirken yeşil, turuncu ve kırmızı farklı sebzelerin kullanılması, kök sebzelerle desteklenmesi faydayı arttırır. Yemek esnasında katılan baharatlar ve sonrasında ekleyeceğiniz maydanoz ve dereotu gibi yeşil otlar, et suyu, tavuk suyu çorbanızı daha da sağlıklı hale getirecektir.

- Çorba yaparken diğer yemeklerde olduğundan daha fazla sebzeyi karıştırma fırsatı bulabilirsiniz, bu aynı zamanda size mutfakta pratiklik sağlayıp zaman kazandırır.

- İçinizi ısıtacak bir besin olduğu gibi ruhsal anlamda da kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacaktır. Yemeğin aynı zamanda bizim ruhumuzu da beslediğini hiç unutmayın.

- Gün içinde yeterli su içiyor musunuz? Çorbalar vücudun sıvı ihtiyacını destekleyen lezzetli alternatiflerdir. Su içeriği yüksek olan çorbalar özellikle yaz mevsimlerinde vücudun susuz kalmasını önleyen, kışın ise yeterli sıvı almadığımız zamanlarda su açısından doğru yiyecektir.

- Çorba vücudunuzun nemli kalmasına da yardımcı olur. Çorba, sadece su içermesinin ötesinde, vücudunuzun nemi korumasına yardımcı olan diğer mineralleri de içerir.

- Üşüdüğünüzde bir kase çorba sizi ısıtmak için birebir! Vücut sıcaklığınızı artırmak ve sizi içten dışa ısıtmak için özellikle kışın mevsimsel kök sebzelerden ve baharatlardan yapılmış sıcak çorba içebilirsiniz.

Doğal antibiyotik: Kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor Türk mutfağının sakatat kategorisinde yer alan kelle paça çorbası pek çok hastalığa iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar kelle paça çorbasının faydalarını en iyi şekilde görmek isteyenler için sirkeli sarımsaklı sosla beraber tüketilmesini tavsiye ediyor.

Kahvaltıyı geçiştirmeyin: Poğaça yerine bir kâse çorba için Günümüzde özellikle genlerin 'vakit darlığı' sebebiyle kahvaltıyı atladığını belirten Prof. Dr. Sedat Üstündağ “Uzun uzun kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız, babaannelerimizin ve dedelerimizin yaptığını yapın bir kâse çorba için” dedi.