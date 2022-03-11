Türkiye Gazetesi

Kolon kanserinin görülme sıklığı artıyor. Bu hastalığın birçok belirtisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Serdar Yol, bunların başında yeni başlayan kabızlık veya sık tuvalete gidip tam rahatlayamama, dışkının incelmesi, makattan kan gelmesi veya dışkının kanlı olması, kansızlık, karın ağrısı, halsizlik ve kilo kaybı geldiğini ifade etti.

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Yaşam boyu kolon kanseri (kolorektal kanser) gelişme ihtimalinin erkeklerde yüzde 4,5, kadınlarda ise yüzde 3,2 olduğunu belirten Prof. Dr. Serdar Yol, “Ailesinde kolorektal kanser öyküsü, inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit, crolin hastalığı gibi), kalıtsal genetik bozukluğu olanlar (ailesel polipozis sendromu varlığı gibi), işlenmiş ve hayvansal gıdaları aşırı tüketenler, meyve ve sebzeleri az tüketenler, sigara kullanımı olanlar, ailesinde meme yumurtalık ve rahim ağzı kanseri olan kişilerin kolorektal kanser açısından risk grubundadır” açıklamasında bulundu.

50 YAŞIN ÜZERİNDEYSENİZ DİKKAT!

Kolon kanserinde en önemli tanı aracı kolonoskopi olduğunu anlatan Prof. Dr. Serdar Yol, ayrıca dışkıda gizli kan bakılması ile de tanı konabileceğini ifade etti. Tomografi ve dışkıda genetik testlerin de kullanılabileceğini aktaran Prof. Dr. Serdar Yol, “Makattan kanaması olan her hastaya, birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olmayanlarda 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olanlarda ise akrabasında hastalığın ortaya çıktığı yaşın 10 sene öncesinden itibaren (genellikle 40 yaştan itibaren) kolonoskopi yapılmalıdır. Kolorektal kanserde tedavi, cerrahi öncelikle düşündürmekle birlikte kemoterapi ve radyoterapi ile kombine tedavi yöntemleri uygulanmakta, kişiye göre tedavi planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

'Mide ve kolon kanserlerinde erken teşhis son derece önemlidir' Mide ve kolon kanserinin daha çok 50 yaş ve üzerindeki yaş grubu hastalarında görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Barış Yılmaz, "Mide kanserlerindeki en önemli teşhis yöntemi; üst gastrointestinal sistem endoskopisi işlemidir. Hem tanı hem de tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Kolon kanserlerinde ise en önemli tanı ve tedavi yöntemlerinden bir tanesi kolonoskopik yöntemlerdir. Bu işlemle hem tanı hem de tedavi imkanı sağlanıyor" dedi.

'Kolon kanserinin nedenlerinden biri aşırı yağlı ve kalorili gıdaların tüketilmesidir' Kolon kanseri hakkında bilinmeyenler ve alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Türkiye'de kolon kanserinin bu kadar yaygın olmasının en büyük nedenlerinden birinin yemek alışkanlığıdır. Kırmızı et, işlenmiş et ürünleri, aşırı yağlı ve kalorili gıdalar ve bir takım yiyeceklerin yüksek ısıda pişirilmesi ile ortaya çıkan kimyasal ürünler kolon kanseri riskini artırıyor" dedi.