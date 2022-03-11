Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Programı'nda konuştu. Koca, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yarının hekimlerini yetiştiren bu tarihi kurumda kendileriyle buluşmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bakan Koca, istikbalin gözlerinden okunduğu gençlerin, hekim olarak yetişmek üzere bu çatı altında bulunduklarını, aldıkları tahsille memleketin dört bir yanına dağılacaklarını ve bu aziz milletin her ferdine sağlık hizmeti götüreceklerini anlattı.

Camia ve toplum olarak zor günlerden geçildiğini, 2 yıldır küresel bir salgın hastalık tecrübesi yaşandığını anımsatan Koca, nerede yaşarsa yaşasın salgının her bir insanın iliklerine kadar hissettiği bir tehdit olduğunu ifade etti. Bu tehdidi en çok hissedenlerin, ölümü göze alarak mücadele veren hekimler olduğuna dikkati çeken Koca, kaybettikleri sağlık çalışanlarının hatırasının kalplerinde olduğunu ve onları saygıyla yad ettiğini belirtti.

“DEVLETİMİZİN SİZİN İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI BİLİN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim adaylarına ise şöyle seslendi:

"Bize gelen insanların dertli, derdinin dermanını bizde arayan insanlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Seçtiğiniz nadide meslek, size insanlığın ortaya koyduğu en yüksek değerlerin karakter heykeli olma ayrıcalığı sunmaktadır. Bu hakikat emek vermeye, ertesi gün aşılacak zorluklara bugün katlanmaya değer. Yarını öngörebildiğine inanan, gündüzünü ve gecesini yarınlarınıza adayan bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek istiyorum: Tıp eğitimi tercihindeki en küçük şüphe bile beni derinden üzmektedir. Bilin ki altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. Ve yine bilin ki altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar, bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez. Unutmayın ki zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi, karar olan söz bir sitem olan sözün üstündedir. Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunun yakın olduğunu bilin."

Bakan Koca, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Programı'nda önemli mesajlar verdi.

SAĞLIKTA ŞİDDET VE MALPRAKTİS DAVALARININ SUİSTİMALİ KONUSU

Koca, "Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan, şimdi ise salgınla mücadele ciddiyetinde ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve yüksek yargı mensuplarının katılımıyla dün bir sempozyum gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, bu sempozyumda hak ve hukuklarının korunması konusunda ısrarlı ve kesin bir talebin olduğunu anlattı. "İtiraf edeyim ki camiamın mutsuzluğu ve derin kaygısı yaptığım konuşmayı teamüllerin dışına çıkardı." diyen Koca, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanımızın ve yüksek yargının sizleri anladığını bilin. Yine bilin ki adalet anladığında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir. Adalet Bakanımıza göreve gelişinden itibaren gösterdiği kararlılık için, sizler adına ve sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün, meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren malpraktis davalarının suistimali de gündemdeydi. Gelişmeleri özetleyen cümle Adalet Bakanımıza aittir: 'Hekimler de tıpkı hakimler gibi korunacak.' Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum ve bu iddiama karşı çıkacak kimse olamayacağını ilave ediyorum."

“ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Yarının hekimlerine de seslenen Koca, "Bir konu daha var. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olması. Bu konuda, aranızda, sorunu bugünkü gibi yaşayan olmayacağını düşünüyorum. Ağabey ve ablalarınıza kıyasla sorunsuz bir meslek hayatınıza başlayacaksınız" değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, üç şeyi çok önemsediğine dikkati çekerek "Hekimlik mesleğinin saygınlığının, hekimlerin elinden, inanç kaybıyla zarar görmemesini çok önemsiyorum. Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum. İstiyorum ki benim insanıma bakan bu pırıl pırıl gözler başka bir hedefe, başka bir yere çevrilmesin. Bunlar için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Koca, meslektaşlarının ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin bugüne kadarki çalışmaları ve hedeflerine ilişkin konuştu.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nin tarihçesini anlatan video izletilen programda, tıp fakültesi öğrencileri de konuşma yaptı.

Etkinliğe, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bazı başhekimler de katıldı.

Programda, Rektör Erdöl tarafından Sağlık Bakanı Koca'ya tablo takdim edildi.

Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çalışıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'nda konuştu. Bakan Koca, konuşmasında “Her meslek grubunda işini gereği gibi yapmayan az sayıda kişi olabilir. Bunlar için alınacak tedbirlerde hiçbir beis yok. Ancak mesleğini onuruyla yapan binlerce hekimimizi işini kaygıyla yapmaktan kurtarmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 20 bin personel alınacak SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca 20 bin personel alınacağını açıkladı. Koca, "10 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacağız" dedi.