Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs verilerinin açıklandığı güncel Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda vaka ve vefat sayılarında başlayan düşüşün devam ettiği görüldü.

123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

11 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 25 bin 401 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 oldu. Bir günde toplam 342 bin 365 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 52 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 222 bin 195’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Koronavirüs geçirenler dikkat: Böbreklerde hasar bırakıyor Koronavirüs sadece akciğerlere değil, böbreklere de zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, ağır geçirilen koronavirüs enfeksiyonunun böbreklerde hasara neden olabileceğinin altını çizdi.

Bakan Koca il il haftalık koronavirüs haritasını paylaştı (19-25 Şubat) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Koronavirüs aşısı olanlar dikkat! Yüksek ateş antikorun habercisi Koronavirüs aşısı ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, ikinci doz aşının ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.