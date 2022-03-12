Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ülkemizde Covid-19 aşısı “hatırlatma dozu” oranlarının yüzde 42’yi aşamadığını söyleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Toplumda özellikle yaşlılar arasında iki doz inaktif aşı olduğu hâlde kendini tam aşılı sayan çok büyük bir grup var. Koronavirüs aşısının ülkemize ilk geldiği dönemde yapılan inaktif aşılar artık virüse karşı etkinliğini kaybetti. Korunmanın sağlanması için mutlaka ‘hatırlatma dozu’nun yaptırılması gerekir” dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen 22. KLİMİK Kongresi’nde pandemi ile ilgili son durumu paylaşan Prof. Dr. Yavuz, iki aşılıların risk altında olduğunu ifade etti.

Ülkemizde ve dünyada Omicron’un etkili olduğu son 3,5 aylık zaman diliminde vaka sayıları ve ölüm oranlarının salgının başından beri kaydedilen sayıyı neredeyse ikiye katladığına dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz “Ülkemizde ise şu anda hem vaka hem ölüm sayıları hem de test pozitiflik oranları yüksek seyrediyor” dedi.

“HAFİF GEÇİYOR” DEMEK VİRÜSÜ YAYIYOR

Omicron varyantı ile ilgili “hafif geçiyor” yanılgısının toplumda tedbirlerin elden bırakılmasına sebep olduğunu ve aşıya olan ilgiyi azalttığını ifade eden Prof. Dr. Yavuz “Omicron aşılarını tam olarak yaptırmış, genç ve eşlik eden hastalığı olmayan kişilerde, önceki varyantlara göre daha hafif geçiyor. Ancak son dönemde hastaneye yatan hastaların büyük çoğunluğu aşısız ve eşlik eden risk faktörü olan hastalardı. Ölümler de bu grupta görülüyor. Vaka sayısının 2022 başından bu yana pandemideki en yüksek düzeye ulaşması Omicron’un çok bulaşıcı olması ile ilgili. Artan bu sayıya paralel olarak riskli hastalar yine hastaneye yatıyor ve ne yazık ki, yine hayatlarını kaybedebiliyorlar. Dolayısı ile ölüm sayıları da benzer seviyede seyretmeye devam ediyor” dedi.

PANDEMİ BAHARA BELKİ BİTER AMA...

Pandeminin önümüzdeki aylarda karşımıza çıkabilecek seyri ile ilgili çeşitli senaryolar üretildiğini belirten Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, en sevindirici olanın “pandeminin bahar ve yaz aylarında biteceği” senaryosu olduğunu söyledi. Omicron’un etkisini azaltmasıyla ilkbaharda vakaların düşeceği, yazın çok az vaka görüleceği, sonbaharda ise Omicron’dan daha az vaka sayısına yol açacak bir dalga yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Yavuz “Ancak bu olumlu senaryonun gerçekleşmesi, bağışıklıktan kaçabilen yeni bir varyantın ortaya çıkmamasına bağlı. Ne yazık ki şu anda zengin ülkelerde yaşayan kişilerin yüzde 80’ine en az bir doz Covid-19 aşısı yapılmışken, düşük gelirli ülkelerde yaşayanların sadece yüzde 20’sinin aşılanmış olması bu senaryonun önündeki en büyük engeldir. Ülkeler arasında aşı adaletsizliği devam ettikçe, virüsten tamamen kurtulmak mümkün olmayacak” diye konuştu.

DSÖ PANDEMİ BİTMEDİ DİYOR

Pandeminin bitip bitmediğine karar verebilecek olan kurumun ellerinde yeterli veri, tecrübe ve bilgi olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz “DSÖ ‘Pandemi bitmedi’ diyor. Bu da hâlen olağanüstü bir enfeksiyon ve ölüm var demektir. İnsanların sıkılmış olması bu gerçeği değiştirmez. Tedbirlerin gevşetildiği mevcut durumda bireysel tedbirler çok önemli hâle geldi. Biz dernek olarak vatandaşlarımızın aşılarını ve hatırlatma dozlarını olmasını, kapalı veya mesafenin korunamadığı açık/kapalı kalabalık ortamlarda maske kullanımına devam etmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

'Hatırlatma dozu' bebeği de koruyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, hamileliğin son üç ayında yapılan hatırlatma dozuyla oluşan antikorların bebekleri de Covid-19'a karşı koruduğunu söyledi.

Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı yaptırdı. Koca, bugünden (30 Aralık) itibaren, Turkovac'ın tüm şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini söyledi.