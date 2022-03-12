Türkiye Gazetesi

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Dünyada ilk kez bu hacim ve çözünürlükte gerçekleştirilen çalışmada karaciğerin yüksek çözünürlüklü 3D görüntülemesi ile sağlık ve hastalık durumunda hücre içindeki yapısal farklılıkların metabolik etkileri artık izlenebilir hâle geldi.

Bu çalışmayı Harvard Sabri Ülker Merkezinde elde ettikleri en önemli aşamalardan biri olarak gördüğünü ifade eden Hotamışlıgil, Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın en ilginç sonuçlarından birinin obezitedeki yapısal değişikliklerin tamiratı sonucunda metabolizmada meydana gelen farklılıkların ortaya çıkarılması olduğunu söyledi. Ekibin çok sayıda moleküler ve genetik stratejiler geliştirerek genetiği değiştirilmiş fare modellerinde şişmanlıkta bozulan moleküler mimariyi tamir etmeyi başardıklarını anlatan Prof. Dr. Hotamışlıgil “Yapıdaki bu tamirat karaciğerdeki metabolik bozuklukları iki hafta gibi bir süre içerisinde normale döndürebiliyor; karaciğer yağlanması, insülin direnci, aşırı miktarda şeker üretimi gibi problemler sadece mimari yapıya müdahale ederek düzeltiliyor” dedi.

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