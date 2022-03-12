Türkiye Gazetesi

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Fas uyruklu Meriem Sabbar, geçtiğimiz Ağustos ayında arkadaşları tarafından bilinci kapalı hâlde Esenyurt’taki Özel Esencan Hastanesinin getirildi. Yaklaşık 3,5 ay entübe edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Sabbar, altı ay sonra sağlığına kavuştu. Bu süre içinde onu hastaneye getiren arkadaşlarından hiçbiri arayıp sormadığı gibi hastanenin Fas Konsolosluğundan Meriem’in ailesinin bulunması yolundaki talebi de karşılık bulmadı. 1 milyondan fazla borcu biriken Meriem artık taburcu edilebilecek kadar iyileşti. Ancak onu arayan soran olmadığı için, mecburen hastanede kalıyor. Meriem’i hayata döndürmek için olağanüstü çaba harcadıklarını söyleyen hastane başhekimi Dr. Nihat Bağ “Geldiğinde çok kötüydü. Meriem için ne gerekiyorsa yapıldı. Artık ailesine kavuşmasını istiyoruz. Arkadaşlarının verdiği irtibat numarasına ulaşılamıyor. Kimlik numarası dışında hakkında hiç bilgi yok” dedi.

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