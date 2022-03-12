Türkiye Gazetesi

Karlı havalarda kırık vakalarının arttığını söyleyen acil servis uzmanı Dr. Mediha Doğanay, karlı ve buzlu havada yürürken dikkat edilmesi gereken kuralları sıraladı:

> Adımlarınız küçük olsun: Adımların geniş olması buzda kayma riskini artırıyor. Dolayısıyla kırık oluşumunu önlemek için mümkün olduğu kadar küçük adımlarla ve yola bakarak yürümeye özen gösterin.

> Güvenli ayakkabı tercih edin: Kaygan zemine uygun materyalden yapılmış ayakkabıları tercih edin. Ayakkabınızın altının kaymaz dokulu, tırtıklı ve lastik olması kayıp düşme riskini azaltır.

> Elleriniz cebinizde olmasın: Soğuk havalarda üşümemek için çoğumuz ellerimizi ceplerimize sokarak yürüyoruz. Ancak dengemizi sağlamamız için ellerimize ihtiyacımız var. Üstelik düşme sırasında çok daha ciddi yaralanmaların önüne geçmek için de ellerin serbest olması çok önemli.

> Sırt çantası kullanın: Ağırlık ellerde olduğunda dengemizi sağlamakta güçlük çekeriz. Bu sebeple yürürken denge sağlamak için el çantası yerine sırt çantası kullanın.

Meteoroloji'den 1 bölge 3 ile kuvvetli kar ve fırtına uyarısı Meteoroloji, İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar yağışı, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul'da hafta sonu kar var mı? Uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji günlerdir uyarıyordu, beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Kentin neredeyse bütün ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı, okullar ve kamu kuruluşları tatil edildi. Meteoroloji uzmanları ise yoğun kar yağışının hafta sonu da süreceğini belirterek özellikle Cumartesi günü için kritik uyarılarda bulundular.