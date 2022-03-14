Türkiye Gazetesi

Hibiskus bitkisinin kurutulmuş kısımlarından yapılan hibiskus çayı, koyu kırmızı ve canlı rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen hibiskus çayı mayhoş tadıyla çok seviliyor. Tayland ve Çin gibi ülkelerde salatalarda, yemeklerde ve tatlılarda kullanılan bu bitki ülkemizin çoğu bölgesinde yetişiyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar hibiskus kısımlarının bazı kısımlarını ilaç olarak kullanıyor. Kan basıncını düşüren ve yüksek tansiyona iyi gelen hibiskusun faydalarından yararlanmak isteyenler, Google’da hibiskus çayının faydaları, hibiskus çayı ne işe yarar, hibiskus çayı nasıl yapılır gibi konuları sıklıkla araştırıyor. İşte meraklıları için konu hakkında detaylı bilgiler…

Kilo vermek isteyenler için sindirim sistemini düzenleyici etkisinden faydalanarak metabolizmayı hızlandırması adına sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

-Vücutta bulunan serbest radikalleri yok ediyor, yaşlanma etkilerini geciktiriyor.

- Bol miktarda C vitamini içeriyor, bu özelliğiyle bağışıklığı güçlendiriyor. Özellikle kış aylarında vücudu hastalıklardan koruyor.

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Bağırsak hareketlerini düzenliyor. Hazımsızlık, kabızlık gibi sorunlarının önüne geçiyor.

- Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların iyileşmesine yardımcı oluyor.

- Vücudu içten temizler, cildin güzelleşmesine katkı sağlar.

- Kan şekerini dengeler. Bu sayede kilo vermeye destek olur.

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu dengede tutar. Bu sayede yüksek tansiyonun kalbe fazla yük bindirmesini engeller ve oluşabilecek kalp problemlerinin de önüne geçer.

-Hibiskus çayının antidepresan etkisi bulunur. Uykusuzluk ve strese karşı da etkilidir.

- Yapılan araştırmalarda, hibiskus çayının kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır.

Hibiskus çayı, düşük tansiyon sahibi kişiler için zararlı olabilir. Baygınlık geçirmeye hatta aşırı tüketim sonucu bazı insanlar için halisülasyon görmeye kadar gidebilir.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hibiskus çayının faydalarından yararlanmak isteyenler ‘hibiskus çayı nasıl yapılır’ , ‘hibiskus çayı nasıl demlenir’ gibi soruları sıklıkla araştırır. Hibiskus çayı hazırlamak için 1 tatlı kaşığı kurutulmuş ve 1 su bardağı içme suyu gerekir. Yapımı oldukça basit olan bu çayı hazırlamak için önce su kaynatılır. Kaynar suyun içine hibiskus bitkisi eklenir ve demlenmesi için 10 dakika kadar beklenir. Ardından süzülerek içilebilir. Hibiskus çayı mayhoş bir aromaya sahiptir. İsteyenler bal ile tatlandırarak tüketebilir. Sağlık için faydalarını artırmak amacıyla hibiskus çayına demleme esnasında kabuk tarçın, zencefil, zerdeçal ve adaçayı gibi bitkiler de eklenebilir.

HİBİSKUS ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Fazla miktarda tüketilen hibiskus çayı kan basıncını çok fazla düşürebilir. Tansiyonu düşük kişiler kontrollü tüketmelidir. Öte yandan kronik hastalığa sahip olup ilaç kullananlar, hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar, kolesterolü olanlar ve alerjik reaksiyonu bulunanlar hibiskus çayını tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

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