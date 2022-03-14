Türkiye Gazetesi

Psikologlar, merdiven basamaklarındaki bir kedi fotoğrafını karakter testi olarak kullanıyor. Kedinin merdivenden iniyor ya da çıkıyor görünmesi kişinin karakterine dair önemli ipuçları ortaya koyuyor.

ÇIKIYOR GÖRENLER

Psikologlara göre, fotoğrafta merdivenden yukarı çıkan kedi görenlerin, hayata iyimser bir bakış açısına sahip olma ihtimalleri yüksek. Fotoğrafı paylaşan The Minds Journal dergisindeki psikologlar, bu kişileri şöyle tarif etti: “Siz nereye bakarsanız bakın büyüme ve potansiyel görüyorsunuz. Zihniniz, hayatta yükselmenin yollarını bulmak için eğitilmiştir. İçinizde açık hırs işaretleri var ve kendiniz dışında hiç kimse sizi hayatta daha yükseğe çıkmaktan alıkoyamaz."

İNİYOR GÖRENLER

Kediyi merdivenden iniyor görenler ise psikologlara göre karamsar ve şüpheci. Dergideki psikologların bu kişilerle ilgili değerlendirmeleri de şöyle: “Yaşadıklarınız, karşı karşıya kaldığınız insanlar, hayata bakışınızı olumsuz yöne çevirmiş olabilir. Artık kolay güvenmiyorsunuz, taahhütte bulunmadan önce inceden hesaplar yapıyorsunuz ve aslında sevimli görünen insanlara karşı bile temkinli davranıyorsunuz. Bu, sizin dünyayla başa çıkma yönteminiz olabilir. İşlerinizde çok kurnazsınız, sizi kandırmak veya aldatmak neredeyse imkansızdır.”

Facebook’ta da paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü ve kedinin yönüne dair tartışmalara yol açtı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Hangi rakamları görüyorsunuz? Sosyal medyada paylaşılan bir optik illüzyon testi kısa sürede gündem oldu. Görsel, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Farklı rakamları gören kişiler ikiye bölündü.