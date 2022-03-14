Türkiye Gazetesi

Geniz akıntısı veya diğer adıyla ‘postnazal sızıntı’ hemen her bireyi etkiliyor. Geniz akıntısı problemi yaşayan insanların sayısı artarken geniş akıntısı belirtileri, geniz akıntısı tedavisi, geniz akıntısından nasıl kurtulurum gibi konular da sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şenol Çomoğlu, konuyla ilgili detayları verdi.

GENİZ AKINTISININ NEDENLERİ

“Mukosilyer klirens” mekanizmasının herhangi bir sebeple düzgün çalışmaması ya da mukus üretimindeki anormal artışa yol açan durumlar geniz akıntısına yol açabilir.

Geniz akıntısına neden olan bazı durumlar şunlardır;

-Burnun yapısal problemleri

-Soğuk algınlığı veya grip (üst solunum yolu virüsleri)

-Alerjik rinit (saman nezlesi)

-Sıcak ya da baharatlı yemekler

-Gebelik

-İlaçlar (genellikle doğum kontrol hapları veya hipertansiyon ilaçları)

-Süt ürünleri alerjisi gibi bazı gıda alerjileri

-Sigara dumanı

-Endüstriyel kirleticiler

-Egzos dumanı

-İleri yaş

-Vazomotor rinit (genelde ileri yaşta görülen burun salgı üretiminde düzenleme bozukluğu)

-Gastroözefageal reflü

-Diğer yutma bozuklukları

GENİZ AKINTISI BELİRTİLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Geniz akıntısının belirtileri hastadan hastaya farklı yoğunluk ve çeşitlilikte görülebilir. Sadece akıntı hissi olan hastaların birçoğunda bu belirtilerin hiçbirinin olmadığı ya da bu belirtilerin farklı birçok hastalığın ortak belirtisi olabileceği de unutulmamalıdır. En sık karşılaşılan belirtiler;

-Boğazda akıntı, tahriş hissi ve ağrı

-Çok sık yutkunma ihtiyacı

-Sürekli boğaz temizleme

-Pürüzlü ses

-Boğazda yumru hissi

-Öksürük (genellikle iki aydan uzun süren)

GENİZ AKINTISININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Geniz akıntısında tedavi sebebe yönelik yapılır. Bakteriyel sinüzitlerde tedavi uygun antibiyotik, burun yıkama uygulamaları ve spreyler ile yapılmaktadır. Kronik sinüzitlerde endoskopik cerrahi ile sinüslerin temizlenmesi çoğu zaman tedavinin bir parçasıdır. Alerji söz konusu olduğunda alerjenden uzak kalmak, topikal steroid spreyler ve yeni kuşak antihistaminikler tedavi seçenekleri arasındadır. Geniz akıntısı sebebi gastroözefageal reflü ise yüksek yastık kullanılması, yatmadan önce yemek yenmemesi, kahve tüketiminin azaltılması ve bazen antiasit ya da mide koruyucu gibi ilaçların kullanılması önerilir.

GENİZ AKINTISINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

-Evinizde ya da iş yerinizde hava nemini artırmak için soğuk bir buharlı nemlendirici veya buharlaştırıcı kullanın.

-Sıvı tüketimini artırın. Bu solunum yollarının nemlenmesini sağlayacak, mukusu inceltecektir.

-Kahve tüketimi ve alkol alımı gibi sıvı kaybettiren alışkanlıklarınızı azaltın.

-Kuru ve soğuk havalara uzun süre maruz kalmayın.

-Aktif ya da pasif sigara kullanıcısı olmayın.

-Sabah evden çıkmadan ve gece yatmadan önce en az günde 2 kez olmak üzere deniz suyu spreyi ile burun temizliği yapın.

-Bildiğiniz bir alerjiniz varsa alerjenlerden uzak durun ve uygun alerji tedavisi için doktorunuza başvurun.

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