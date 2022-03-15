Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Yurt dışından birçok hastanın kapalı kalp ameliyatı yaptırmak için ülkemize geldiğini söyleyen kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, Türk cerrahların aynı zamanda yurt dışında çeşitli merkezlerde bu konuda eğitim verdiğini de belirtti.

Prof. Dr. Çaynak, "Hem Doğu’dan hem de Avrupa’dan çok sayıda hasta ülkemizde kapalı by-pass ameliyatı olmak için ülkemize geliyor. Aynı zamanda ülkemiz minimal cerrahi konusunda üst düzey konuma ulaştı. Bunun yanı sıra kapak ameliyatlarının da aynı şekilde kapalı cerrahi ile yapılması konusunda eğitimler veriyoruz. Türkiye olarak kapalı kalp ameliyatlarının eğitim üssü olmuş durumdayız. Yurt dışından gelen doktorları eğitiyoruz" dedi.

'Küçük kesi bypass cerrahisi ile daha hızlı iyileşme sağlanabiliyor' Kalbin beslenmesini sağlayan atar damarlara koroner arterler denildiğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, "Kalp çevresinde yer alan bu damarlardaki ciddi tıkanıklıklar sonucu kalp krizi ve kalp yetmezliği gelişmektedir. Sol meme altından göğüs ön duvarına yapılan yaklaşık 5-8 santimetrelik kesi ile koroner damarlara bypass yapılabilmektedir" dedi.