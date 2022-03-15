Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Genç hekimlerin “Nagihan Abla’sı” iki yıldan bu yana tatil yapmadan, bütün gününü Covid-19’lu yoğun bakım hastalarına ve genç hekimlere adıyor.

İki çocuk, bir torun sahibi 67 yaşındaki anestezi ve reanimasyon uzmanı Karahan “Doktorluk fedakârlık isteyen bir meslek. Hekimlik bir hayat biçimi ve disiplin ister. İnsanı çok sevmek ister, çok bilgi ve görgü gerektirir. Bunları yapabilen ya da yapabileceğine inanan tıp fakültelerine girmeli. İşe yaradığım sürece mesleğime devam edeceğim” dedi.