Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminde market ya da pazar reyonlarında sıkça rastladığımız bir meyve olan ayvanın yaprakları adeta ilaç deposu gibi… Ayvanın meyvesini tüketirken çoğunlukla kabuğunu soyuyor, yapraklarını da çöpe atıyoruz. Oysa ayva yaprakları ile çay yapılıp içildiğinde öksürüğü anında kesiyor. Ayva yaprağının faydalarından yararlanmak isteyenler ayva yaprağının faydaları nelerdir, ayva yaprağı ne işe yarar, ayva yaprağı çayının faydaları, ayva yaprağı nasıl demlenir gibi konuları Google’da sıklıkla arıyor. İşte ayva yaprağı hakkında merak edilenler…

AYVA YAPRAĞININ FAYDALARI

- Ayva yaprağı faydaları ile bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu hastalıktan koruyor. Soğuk algınlığı, grip gibi problemlere karşı da çare oluyor.

- Düzenli tüketildiğinde kansızlık problemini ortadan kaldırıyor. Demir eksikliği yaşıyorsanız ayva yaprağının çayını hazırlayıp içebilirsiniz.

- Ayva yaprağı cildi iyileştirecek kadar da etkili. Ayrıca ciltte kolajen akışını da iyileştirerek kırışıkları da önlüyor.

- Çay olarak tüketilen ayva yaprağı, yüksek tansiyon problemi için de birebir. Kan şekerini de dengede tutan bu çay, ani acıkmaların da önüne geçiyor.

- Sindirim problemlerine karşı bitkisel bir çare olan ayva yaprağı çayı hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların giderilmesinde de etkili.

- Ayva yaprağı çayı doğal ağrı kesici özellik gösteriyor. İlaç kullanmadan ağrıları gidermek için ayva yaprağı çayı içerek kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

- Antioksidan özellik gösteren ayva yaprağı vücuda zarar veren maddeleri bünyeden kolayca uzaklaştırır. Ayrıca vücuttaki iltihapları da yok eder.

Hafif ekşi tadıyla severek tüketilen ayvanın yaprağı çöpe atılamayacak kadar faydalı...

AYVA YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

Ayva yaprağı çayının faydalarından yararlanmak isteyenler ‘Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır?’ , ‘Ayva yaprağı çayı nasıl demlenir’ gibi soruları sıklıkla arıyor. Aktarlarda da kolaylıkla bulunan ayva yaprağının çayını hazırlamak için bir demlikle su kaynatılır. İçine bir tutam ayva yaprağı eklenir. 5 dakika kısık ateşte kaynatılır ve demlenmeye bırakılır. Ilık bir şekilde isteğe bağlı olarak üzerine bir tatlı kaşığı bal eklenerek tüketilebilir.

AYVA YAPRAĞI ÇAYI KİMLER İÇİN ZARARLI?

Fazla miktarda tüketilen ayva yaprağı çayı yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle kronik hastalığa sahip olup ilaç kullananlar, hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar, kolesterolü olanlar ve alerjik reaksiyonu bulunan kişiler ayva yaprağı çayını tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

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