Türkiye Gazetesi

Pişirmeden önce kullandığımız tüm yiyecekleri yıkama eğilimindeyiz. Oysa bu alışkanlığımız yarardan çok zarar getiriyor olabilir. İşte pişirmeden önce yıkanmaması gereken besinler…

MANTAR

Et yerine en güzel alternatif olan protein deposu mantarı yıkamak lezzetine ciddi ölçüde zarar veriyor. Suyu tamamen içine hapseden bir sebze olan mantar yıkandığı zaman asla kurumuyor. Suyla yıkanan mantarlar yemeklerin tadının da kötü olmasına sebep oluyor. Bu nedenle mantar pişirecekseniz susuz temizleme yöntemlerini tercih etmelisiniz. Kirli olan mantarları kağıt havluyla ya da hafif nemli bir bezle silebilirsiniz.

TAVUK

“Tavuk pişirmeden önce yıkanır mı?” sorusu merak ediliyor. Birçok kişi gibi pişirmeden önce çiğ tavuk ve diğer kümes hayvanlarının etlerini yıkamanın doğru olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tavuk üreticisi firmalar, tavukları paketlemeden önce yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Uzmanlar ise tavuk etinin yıkanmasına gerek olmadığını söylüyor. Çünkü tavuk yıkandığında üzerindeki bazı bakteriler mutfak yüzeylerine yayılıyor. Sonrasında hazırladığınız farklı yiyeceklerle risk katlanıyor. Söz konusu bakteriler yeni hazırladığınız besinlere de geçiyor ve ‘çapraz bulaşma’ ile hastalık riski artıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu da “Gıda güvenliği uzmanlarımız tavuğun yıkanması halinde etrafa ve diğer yiyeceklere bakteri saçtığından tavuğun yıkanmamasını öneriyor" diyor.

Uzmanlar, çiğ tavuk etinin pişirme öncesinde suyla temasının engellenmesi gerektiğini söylüyor.

MAKARNA

Makarna da pişirmeden önce yıkanmaması gereken gıdalar arasında yer alıyor. Çünkü makarna yıkandığında içindeki nişasta da açığa çıkıyor ve makarnanın tadının bozulmasına sebep olur. Ayrıca makarnanın içindeki nişasta kaybolduğunda üzeri için hazırlayacağınız sosun da emilmesine neden olur. Yıkamak isterseniz bunu pişirdikten sonra yapmalısınız.

YUMURTA

Marketten satın aldığınız yumurtaları da yıkamamanız gerekiyor. Üretici firmalar bakterilerden korunmak için yumurtaları yıkayıp özel bir madde koyar. Eğer siz yumurtaları yıkarsanız bu koruyucu madde ortadan kalkar. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar bakterilerden korunmak için yumurtanın yıkanmasının en dıştaki kabuğun zarar görmesine ve incelmesine sebep olduğunu söylüyor. Kabukta bulunan mikroorganizmalar ise mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girmesine ve bakterilerin yayılmasına sebep oluyor.

KIRMIZI ET

Yapılan araştırmalar, tıpkı tavukta olduğu gibi kırmızı ette de yıkandığında bakterilerin yok olmak yerine daha da çoğaldığını söylüyor. Bu yüzden kırmızı etin yıkanmaması gerekiyor. Etteki bakterilerin yol olması için yıkamak yerine eti doğru ısıda pişirmek önem taşıyor.

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