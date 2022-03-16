Türkiye Gazetesi

Kamerun’un Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkeden alınan son verilere göre; vaka sayısı 2 bine yaklaştı.

ÜLKEDEKİ 10 BÖLGEDEN 5'İNDE VAKA TESPİT EDİLDİ

Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kolera salgınında şimdiye kadar 1888 vaka tespit edildiği bildirildi. Ülkedeki 10 bölgeden 5’inde vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, 1387 vaka ile Güneybatı bölgesinin en çok vakanın görüldüğü bölge olduğu belirtildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 55’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. İlk olarak ocak 2022'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında 37 vaka tespit edildiği, 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

KOLERA NEDİR?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı Batı Afrika ülkelerinden olan Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

DSÖ: Yemen'de yılın ilk 10 ayında yaklaşık 204 bin şüpheli kolera vakası görüldü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 2020'nin ilk 10 ayında 204 bin 291 şüpheli kolera vakası görüldüğünü, buna bağlı 53 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de yaklaşık 113 bin şüpheli kolera vakası bulunuyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de yaklaşık 113 bin kişinin kolera salgınına yakalanmış olma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.