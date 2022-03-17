Türkiye Gazetesi

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Doğru nefes alma şeklinin burundan alıp verme olduğunu hatırlatan Dr. Bozkaya “Ağızdan nefes alıp vermek vücuda sürekli tetikte olma sinyali verir ve kaygıyı artırır. Solunum yolu hastalıklarına açık hâle getirir. Ağızdan nefes sadece bir alternatiftir ve ihtiyacın arttığı durumlarda kısa sürekli bir destektir. Nefes burundan alınıp burundan verilir” dedi. Nefes almanın düşünmeden otomatik olarak yaptığımız hareketlerden olduğunu ifade eden Dr. Bozkaya “Doğru nefes almak için önce, aldığınız nefesi hissedin. Ağız yerine burundan nefes almayı deneyin. Eğer burun içinde alerji, et ya da farklı bir yapıyla ilgili bozukluk yoksa bir süre sonra doğru nefes almayı başarırsınız” diye anlattı.

Solunum yoluyla bulaşıyor, sakatlık ve körlüğe kadar götürüyor Cüzzam insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor, vakalar dünyanın bazı bölgelerinde tehlike arz etmeyi sürdürüyor. Cüzzamda erken tanının çok önemli olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Sağdıç Coşkuner, “Cüzzamı ülkemizde az sayıda görmekteyiz. Az görülmesine rağmen cüzzam hastalığı kalıcı sakatlıklar ve körlük gibi çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir” diyor.

Dünyada bir ilk: Solunum yoluyla aşı yapılacak Covid-19’a karşı çeşitli aşı çalışmaları sürerken Çin Eylül 2020’de başladıkları 'solunabilir aşı' araştırmalarının netice verdiğini duyurdu. Çin’de bir fuar alanında tanıtılan aşı dünyada ilk solunabilir aşı olma özelliğini taşıyor.