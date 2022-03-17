Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vaka sayısının 20 bin bandında hareket etmeye devam ettiği görüldü. Vefat sayısında ise düşüşün devam ettiği gözlemlendi.

101 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

17 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 354 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 oldu. Bir günde toplam 319 bin 260 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 619 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 377 bin 915’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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