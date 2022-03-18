Türkiye Gazetesi

Düşme, 65 yaşın üzerindekilerde önde gelen ölüm sebepleri arasında. Üstelik durum giderek daha vahim hale geliyor. ABD’de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre düşerek ölümler 2009’dan 2018’e yüzde 30 arttı. UNC Charlotte kurumunda kinezyoloji uzmanı David Bellar, ellerin güçlü olmasının özellikle baston ve yürüteç kullananlar için önemli olduğunu söyledi.

Diğer taraftan, güçlü ellerle kalp sağlığı arasında da bağlantı var. Amerika Önleyici Tıp Dergisi’ndeki bir araştırma, güçlü ellere sahip kişilerin kan basıncı ve kan şekerinin daha düşük olduğunu, bunlar da iyi kolesterolün de daha fazla olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bundan dolayı ellerin güçlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Bunun için yapılabilecek basit yöntemler şunlar:

-Ayakları yerden keserek bir demir çubuğa asılmak. Mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak gerekiyor.

- Elde iki ağır nesne ile ev veya spor salonunda yürüyüş yapmak.

-Ele lastik alıp defalarca sıkıp bırakmak.

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