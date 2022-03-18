Türkiye Gazetesi

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son 5 yılda yüzde 24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu.

YAŞLI NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU KADIN

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 8,3 iken, 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,3'ünü erkekler, yüzde 55,7'sini kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfusun yüzde 64,7'sinin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,0'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11,0, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında yüzde 20,1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19,2 ile Kastamonu, yüzde 17,8 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,9 ile Hakkari, yüzde 4,0 ile Şanlıurfa takip etti.

TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'nin nüfusu açıkland. Buna göre Türkiye`nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, 2021 yılında Türkiye nüfusunun %49,9`unu kadınlar, %50,1`ini erkekler oluşturdu. Kadınların %15,4`ünün eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görülürken, ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller, kadınlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı ekonomik büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetti.