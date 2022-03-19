Türkiye Gazetesi

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Teknolojiyi günlük yaşantısından eksik etmeyen, akıllı telefonlarda sosyal medya aracılığıyla tanıdıklarıyla iletişimde bulunan yaşlıların ruh sağlığının diğerlerinden daha iyi olduğunu söyleyen Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi İç Hastalıkları, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, bu grupta yalnızlığın getirdiği erken demans riskinin daha düşük olduğunu vurguladı. Dijital teknolojinin özellikle yaşlı kişilerin sosyalleşmesinde önemli bir yer tutmaya başladığını hatırlatan Prof. Dr. Karadağ, “Yaş ilerledikçe kişinin sosyal çevresi, iş çevresi, yaşıtları, arkadaşları ve hayat paylaşımında bulundukları kişi sayısı azalıyor. Sosyal izolasyon nedeniyle oluşan ruhsal durum, sağlık problemlerinin kötüleşmesine ve hayat kalitesinin önemli ölçüde düşmesine sebep oluyor. Dijital teknoloji sayesinde sanal ortamda klipler, çiçekler, pastalar gönderen, yeni arkadaşlıklar kuran, kendilerini yaşları nedeniyle sosyal hayattan dışlanmış hissetmeyen, kısacası artık sohbet etmek için torunlarının, çocuklarının gözünün içine bakmayan bir yaşlı grubu oluştu” dedi. Prof. Dr. Karadağ, teknolojiyi sağlığa erişimde de kullanabilen yaşlıların hastaneye gitmeden bazı sağlık problemlerine çözüm üretebildiklerini bunun da sağlığa faydası olduğunu söyledi.

Teknoloji devleri üretimi durdurdu: 17 milyon karantinada Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarında görülen artış nedeniyle Çin'de sıkı tedbirler alınıyor. Nüfusu 17 milyonun üzerinde olan Shenzhen tecrit altına alınırken, Samsung ve Apple'ın tedarikçisi olan Foxconn, şehirdeki üretimi durdurdu.