Türkiye Gazetesi

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Turşunun içeriğindeki prebiyotik etki gösteren lifler ve probiyotik dost bakteriler sayesinde bağırsak sağlığını koruyarak mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirterek “Gereğinden fazla tüketmek; ödeme, mide kanserine, hipertansiyona ve uzun vadede kalp damar hastalıklarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla turşuyu haftada bir-iki günle sınırlandırmalı ve az miktarda yemeliyiz” dedi.

Uzmanı açıkça uyardı: Ev yapımı salça da turşu da masum değil Ev yapımı salça ve turşular sandığınız kadar masum olmayabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hatice Karagöz; bu besinlerin yüksek miktarda tuz içerdiğinin altını çiziyor, günlük tuz tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor.