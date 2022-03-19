Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez Covid-19 nedeniyle iki hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Çin'in Jilin eyaletinde 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 2021 yılının Ocak ayından bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm görüldü.

Öte yandan ülke genelinde 2 bin 228 yeni korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı. Vakaların bin 674'ünün salgındaki son dalganın merkezi olan Jilin eyaletinde tespit edildiği, aynı eyaletteki 2 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylece ülkede 2021 yılının Ocak ayından bu yana korona virüs kaynaklı ilk ölümler kayda geçti. Çin anakarasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 638'e yükseldi. Ölümlerin çoğu 2020 yılının başında Wuhan kentinde kayıtlara geçmişti.

Çin’de koronavirüs karşı aşılama oranının yüzde 87,8’e ulaştığı belirtilirken, 60 yaş üstü 264 milyon kişiden 52 milyonunun ise aşı yaptırmadığı bilgisi paylaşıldı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASINA DEVAM

Son dalganın yaşanmasında görev ihmalinde bulundukları gerekçesiyle 60’ın üzerinde Komünist Parti yetkilisi de görevinden alındı.



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salgınla mücadele konulu Politbüro toplantısında ülkenin "sıfır vaka" politikasının süreceği mesajını vermiş, salgını zamanında kontrol edemeyen yerel yetkililerin sorumlu tutulacaklarını belirtmişti.

Rusya'dan ABD ile ilgili biyolojik çalışma iddiası: Yayılırsa Covid-19'dan daha tehlikeli... Rusya, Ukrayna'da devam eden "askeri operasyonları" sonucu "ABD’nin ülkedeki biyolojik faaliyetlerine yönelik daha fazla bilgiye" ulaştıklarını savunarak kritik bir iddiayı ortaya attı. Söz konusu iddiaya göre; ABD’nin şu an Ukrayna'daki söz konusu biyolojik materyalleri yok etme çabasına girdi ve çalışmaların yayılması halinde Covid-19’dan daha tehlikeli durum oluşacak.

İsrail’de yeni Covid varyantı tespit edildi İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir Covid varyantı tespit edildiğini açıkladı.