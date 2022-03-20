Türkiye Gazetesi

Özellikle Türk ve Azeri bilim adamları tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, tüm katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Tıbbi Mikrobiyoloji & Medikal Biyoloji ve Genetik Uzmanı, Mikrobiyota ve İmmünoloji Dernek Başkanı Prof. Dr. Recep Keşli yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri kongrenin uluslar arası alanda büyük ilgi gördüğüne dikkat çekerek, "Kongreye Türkiye ve farklı ülkelerden alanında uzman yüzden fazla bilim insanı ve akademisyen katıldı. Bu yönü ile bu kongrenin ülkemizde düzenlenmesi bizim için son derece önemli. Türkiye’de mikrobiyota konusunda yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar ve araştırmalardan elde edilen sonuçların yurt dışından kongremize katılan bilim insanları ile paylaşılması, bilimsel olarak tartışılması uluslararası bilim camiası tarafında bilinebilir olmasına kuşkusuz büyük katkıda bulunacaktır" dedi.

Kongreye Türkiye’den 15 üniversite ile çok sayıda dernek ve federasyonun destek verdiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Keşli, kongrede farklı disiplinlerde alanlarında uzman değerli bilim insanları ile mikrobiyotayı tepeden tırnağa incelediklerini belirterek, "Yani; ağız mikrobiyotasından diş hekimliğinden, ülseratif kolit, crohn hastalığı, irritable bağırsak sendromu ile mide bağırsak sistemine, cilde, anksiyete, depresyon ile nöropsikiyatrik, otizm ve şizofreni ile nöro gelişimsel, Alzheimer, demans, multiple skleroz ile nöro dejeneratif hastalıklar ve bozukluklar ile beyne, diyabet ve hipertansiyon ile endokrin sisteme, kanser gelişmi ile onkolojiye, fibromiyalji, astım allerji ile bağışıklık sistemine, yemek ve alkol bağımlılığı ile bağımlılıklara, beslenme ve diyet ile ilişkilerine kadar hastalıklar ve bozukluklar ile ilişkilerine ve en önemlisi de tedavi yaklaşımlarındaki rollerine kadar bütün konular bilimsel çerçevede ele alınarak, konuşularak, tartışılacak, çok değerli deneyim ve tecrübeler bütün bilim insanları ile paylaştık" diye konuştu.

Prof. Dr. Keşli ayrıca Türk ve Azeri bilim insanlarının gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarla da tüm dünyanın ilgisini çektiklerini, tüm dünyadan daha ileri noktalara ulaşmalarının sevindirici olduğunu da dile getirdi.