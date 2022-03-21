Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda doğal içerikli ürünlere ilgi arttı. Evde doğal diş macunu nasıl yapılır, bitkisel içerikli diş macunu nasıl yapılır, doğal yöntemlerle diş macunu nasıl yapılır, ağız gargarası nasıl yapılır gibi konular sıklıkla arananlar arasına girdi. Sağlıklı yaşam Uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç, ağız hijyenini korumak için öneriler sunarken ev yapımı diş macunu ve ağız gargarasının tarifini de vermeyi ihmal etmedi.

DİŞ MACUNUNUZ FLORÜRSÜZ OLMALI

Ağız hijyeni, ağzınızdan çok daha fazlasını etkiler. Tüm vücudunuzun sağlığı ağzınıza bağlıdır. Diş fırçalama süresi 2 dakikadan az olmamalı ve her dişin üzerine 5-6 kere gidilmeli. Diş etinize uygun diş fırçası seçmek çok önemli. Diş fırçası dişe paralel tutulur ve diş etinden aşağıya doğru fırçalanır. Dişin arkası da dipten aşağıya doğru hareket edilir. Diş macunumuz florürsüz, mümkünse doğal olmalı.

ILIK LİMONLU SU İÇEREK GÜNE BAŞLAYIN

Tüm gece boşalan sindirim sistemimizi temizlemek için oda sıcaklığından biraz daha sıcak limonlu su ile tüm organlarımız adeta yıkanır. Ağız kuruluğu ve dehidrasyon, sağlıklı ağız bakterilerinin dengesizliğine de yol açabilir. Uygun hidrasyon, ağzınızdaki pH seviyelerini dengede tutan yeterli miktarda tükürüğünüz olmasını sağlar. Ağzınızdaki pH seviyelerindeki dengesizlikler, zararlı bakterilerin gelişebileceği ve enfeksiyona yol açabileceği bir ortam anlamına gelebilir. Limon, asidik olsa da yapısı itibariyle mideye girdiğinde detoks etkisi yapar.

Ev yapımı diş macunu ve diş gargarası ile bembeyaz dişlere kavuşmak mümkün.

EVDE DİŞ MACUNU NASIL YAPILIR?

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (dişlerdeki plağı azaltır)

1 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu

2 çay kaşığı karbonat

1 damla adaçayı uçucu yağı (antibakteriyel)

1 damla nane uçucu yağı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Ev yapımı diş macununu küçük bir kavanozda banyonuzda muhafaza edebilirsiniz.

EVDE AĞIZ GARGARASI NASIL YAPILIR?

1 bardak su

1 çay kaşığı karbonat

2 damla nane yağı

1 bardak su

2 yemek kaşığı organik elma sirkesi

Hepsini cam kavanoza alıp çalkalayın, 1 yudum alıp gargara yapıp tükürün.

Ağız gargarasını ağzı ferahlatmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca yemek yedikten sonra diş fırçalama şansı olmadığında da kullanılabilir. Ağza başka bir tat girdiğinde yemeye devam etme isteği aniden kesilir. Ağız gargarasının içindeki aroma da buna yardımcı olur.

Bembeyaz dişlerin sırrı | Doğru diş macunu nasıl seçilir? Piyasada çok sayıda diş beyazlatan macun seçeneği olduğunu söyleyen diş hekimi Arzu Yalnız “Diş macunları içinde bulunan maddeler dolayısıyla biraz farklılaşsa da temelinde yüzde 80 aynı içeriktedir. Bu yüzden sağlıklı dişler için macunun türünden çok, günde en az 2-3 defa dişleri fırçalamak önemlidir” dedi.

Diş macunu seçerken dikkat! Sağlıklı dişler ve ışıldayan gülüşler, öz güveniniz için çok önemli… Bu nedenle diş sağlığınızı ihmal etmemeniz ve diş macununuzu da doğru seçmeniz gerekli. Diş macunu, diş ve diş eti sağlığınızı korurken size kusursuz gülüşlerin de formülünü sunuyor.