Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı. Haritaya göre vaka sayıları İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu. Eskişehir 709,95 kişi ile haritada zirvede yer aldı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak diye sıralandı..

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise şöyle: Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ.

Ayrıntılar geliyor...