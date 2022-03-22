Türkiye Gazetesi

Olay, Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağrılarından dolayı ağrı kesici içtiği belirtilen Saniye K.(29) zehirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Saniye K., yapılan müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolsüz kullanılan ağrı kesiciler şifa değil zarar! Kontrollü alındığında şifa olan ağrı kesiciler hekim tavsiyesiyle alınmadığında fayda sağlamıyor. Ülkemizde 10 milyondan fazla insanın kronik baş ağrısı yaşadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, ağrının nedeninin ağrı kesiciler olabileceğine dikkat çekiyor.

Diş ağrısını geçirmek için ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, diş ağrısı nedeniyle kullandığı ağrı kesiciler yüzünden baygınlık geçirdi.