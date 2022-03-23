Türkiye Gazetesi

ABD’de ikizlere hamile olan Taylor Davis’in (27) normalde 1 Mart’ta doğum yapması bekleniyordu. Doktorlar ekim ayında kısa serviks teşhisinde bulundu.

Hamileliğin 21. hafta 3. günü olduğu için bebeklerin hayatta kalamayacağı endişesiyle genç anneye doğumu geciktirmek için katı bir yatak istirahati verildi. Davis, bir hafta boyunca ayakları başından daha yüksekte eğik yatakta yattı. Bu vaziyette uyuyan, yemek yiyen kadının tuvalet ihtiyacını karşılamak için bile yataktan çıkmasına müsaade edilmedi.

29 Ekim’de Avery Reign Davis doğdu, 1 Kasım’da da ikizi Emersyn Gray Davis sezaryen ameliyatıyla dünyaya geldi. Doğduklarında iki bebek de 450 gram civarındaydı. Annede sepsis, kan pıhtılaşması ve enfeksiyon görülürken bebekler entübe edildiler ve yoğun bakıma alındılar. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 137 gün geçiren ikizler geçen hafta taburcu edildi. Evde ikizlerini kucağına alan anne, “Sevincimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Rüya gibi” dedi.

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