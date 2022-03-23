Türkiye Gazetesi

Koyun, keçi, sığır, deve, ceylan gibi çok sayıda hayvanı etkileyen bir hastalık olan mavi dil dolayısıyla Iğdır’daki bazı köyler karantinaya alındı. Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir çiftçinin hayvanlarında, kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda da görülen viral enfeksiyöz bir hastalık olan "mavi dil" hastalığına rastlanması sonrası hayvan üreticilerin tedirgin bekleyişi devam ediyor.

Hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi oluşturulduğu öğrenildi. Karakoyunlu ilçe merkezinde gözlem altında olduğu söylenilen Ergenekon ve Fatih mahallelerinde herhangi bir karantina uygulamasına rastlanmazken Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köylerinin koruma bölgesi ilan edildiği öğrenildi.

Ayrıca Aktaş, Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoğanşanlı ve Gökçeli köylerinin ise gözetim bölgesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Hastalık söylentisi sonrası vatandaşlar sokağa çıkmazken, ilçedeki tedirgin bekleyiş sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Karakoyunlu ilçesinde halk arasında "mavi dil" hastalığı olarak bilinen kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda da görülen hastalık görüldü. Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın yayılmasını önlemek için hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi oluşturuldu. Ayrıca ilçeye bağlı Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köyleri koruma bölgesi ilan edildi. Karakoyunlu Ergenekon ve Fatih mahalleleri ile Bulakbaşı, Aktaş, Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoğanşanlı ve Gökçeli köyleri ise gözetim bölgesi oldu. Karantina ve gözetim köylerde hastalık geçinceye kadar karantina uygulanarak bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı belirtildi.

Iğdır'da mavi dil paniği, bazı köylerde karantinaya alındı Iğdır’ın bazı köylerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığının yayılması üzerine bazı köyler karantinaya alındı.

Kurbanklıklardaki mavi dil hastalığına dikkat! Kurban Bayramı öncesi Marmara bölgesinde görülen hayvanlardaki mavi dil hastalığına dikkat!