Türkiye Gazetesi

Almanya’da geçen hafta günlük yeni Covid vakaları 250.000 ila 300.000 arasında seyretti. İngiltere, Fransa, Hollanda ve Avusturya da dahil kıtanın çoğu ülkelerinde de vakalarda büyük artış görülüyor.

Uzmanlar bu artışta, vakaların azalmasıyla koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması, hatırlatma dozlarının yapılmamasının yanı sıra Omicron’un çok daha bulaşıcı BA.2 varyantının da etkili olduğunu ifade etti.

Hamburg Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar profesörü Ralf Reintjes, “Hepimiz baharın başlangıcında farklı bir manzara bekliyorduk. Ama Avrupa’da durum şimdi biraz karışık. Almanya’da günlük vakalar çok çok yüksek. Artmaya da devam ediyor” dedi.

Yapılan araştırmalarda, BA.2’nin orijinal Omicron varyantına göre bir buçuk kat daha kolay bulaştığı belirlendi.

AVRUPA’DA PATLAYACAK, DÜNYAYI SARACAK

Herkesin salgının bittiğini düşünmesi ve tedbirleri gevşetmesinin BA.2 alt varyantına Avrupa’nın birçok yerinde yayılması için çok iyi bir imkan verdiğini ifade eden Reintjes, “Tahmin etmek zor ama şahsi görüşüm, salgının Avrupa’da patladıktan sonra dünyayı saracağıdır. Salgında virüsler hep böyle yapar” diye konuştu. Profesör, daha önce Omicron varyantı ile bunun alt varyantı BA.1’e yakalananların birkaç hafta aradan sonra BA.2’ye de yakalanabildiğini belirtti.

OMICRON’UN YERİNE GEÇİP HAKİM VARYANT OLABİLİR

Yeni alt varyant, Avrupa kadar yaygın olmasa da ABD ve Asya’da da görüldü. Omicron varyantından 1,5 kat daha bulaşıcı olan BA.2’nin yakında Omicron’un yerine geçip dünyada hakim varyant olması bekleniyor. BA.2, PCR testleri kullanılarak eski varyantlardan ayırt edilmesini zorlaştırabilecek genetik mutasyonlara sahip olduğundan “hayalet” varyant olarak adlandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, BA.2’yi yakından takip ettiğini bildirdi.

Omicron'un alt varyantı BA.2 hızla yayılıyor! DSÖ’den kısıtlamaları erken kaldıran ülkelere zehir zemberek sözler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenlediği basın toplantısında Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Covid kısıtlamalarını çok ‘acımasızca’ kaldırdığını ve şu anda daha bulaşıcı olan BA.2 varyantı nedeniyle vakalarda bir artış gördüklerini söyledi. DSÖ yasakları erken kaldıran ülkeler için zehir zemberek sözler sarf etti.

Omicron’un alt varyantı BA.2 için endişelenmeli miyiz? (BA.2 nedir, belirtileri neler?) Covid-19 virüsünün görülmeye başlandığı 2019 yılı sonundan bu yana halen devam eden mutasyonlar görülüyor. Bunların en güncel olanı, adını son günlerde sıkça duyduğumuz BA.2 varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü de BA.2 olarak adlandırılan Omicron’un alt varyantının diğerlerinden daha bulaşıcı olduğuna işaret ediyor.

DSÖ açıkladı: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı DSÖ, Covid-19 Virüsünün Evrimine dair Teknik Danışma Grubu'nun (TAG-VE) toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğunu bildirdi.

Bilim insanları uyardı: BA.2, Omicron'dan daha ciddi hastalığa neden oluyor ​Koronavirüse ilişkin yapılan yeni bir araştırma Omicron'un alt varyantı olan “BA.2”'nin daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre "BA.2" Omicron'a göre daha hızlı bulaşıyor ve daha ciddi hastalıklara neden oluyor.