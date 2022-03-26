Türkiye Gazetesi

Sezaryen doğum ile bebeğini dünyaya getirecekler “Sezaryen doğum riskli mi? Sezaryenin zararları neler?” gibi soruları araştırmakta. Yeni yapılan bir çalışma ise sezaryen ile doğan çocuklarda, çocukluk dönemi kanserlerinin daha sık olduğunu gözler önüne seriyor.

SEZARYEN İLE DOĞAN ÇOCUKLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Birkaç hafta önce ilaçların içerisinde bulunan fitalat bileşiğinin çocuklarda kanser riskini artırdığına dair bir çalışma yayınlandığını vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, şöyle konuştu:

“Şimdi ise Acta Paediatrica dergisinde yayınlanan başka bir çalışmada sezaryen ile doğan çocuklarda, çocukluk dönemi kanserlerinin daha sık olduğu açıklandı. Montreal Üniversitesi’nde görev yapan Sophie Marcoux ve arkadaşlarının çalışmasında 1 milyonun üzerindeki çocuğu 2006 ile 2020 yılları arasında 14 yaşlarına gelene kadar takip ettiler. Çalışmanın sonucunda sezaryen ile doğan çocuklarda herhangi bir kanser riski normal yolla doğumu gerçekleşenlere göre yüzde 16 daha fazla bulunmuş. Lenfoma gibi hematolojik kanserlerde bu risk yüzde 12, solid tümörler açısından yüzde 21 daha fazla olarak bulunmuş. 2 yaş civarında bu risk artışı daha belirginleşmektedir ve lenfoma ve sarkoma risk en fazladır” ifadelerini kullandı.

SEZARYEN İLE OLAN DOĞUMDA BEBEK FAYDALI BAKTERİLERİ ALAMIYOR

Bu risk artışının altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Coşkun, “Sezaryen ile olan doğumda bebek faydalı bakterileri alamıyor ve bu durum kanser hücreleri ile savaşan immun (bağışıklık) sistemde belki de bir eksikliğe yol açıyor olabilir. Doğum esnasındaki maruz kalınan hormonlar ile de bu durum ilişkili olabilir mi diye düşünülüyor” diye konuştu.

RİSK TAŞIYAN DURUM YOKSA NORMAL DOĞUM TERCİH EDİLMELİ

Sezeryan ile doğan bebeklerde hafif ve orta derece gelişme bozukluklarının, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları gibi rahatsızlıkların daha fazla olduğunu bildiklerini de belirten Prof. Dr. Coşkun, “Fakat bu çalışma kanser riskinin de sezeryan ile doğan bebeklerde daha fazla olduğunun gösterilmesi açısından önemli. Bu risk artışının üzerine gidilerek hem doğrulanması hem de altta yatan sebebin ne olduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Ülkemiz’ de hala sezeryan oranları çok yüksek. Bebek ve anne açısından hayati risk taşıyan durumlar dışında normal doğumun tercih edilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Sezaryenle doğan bebeklerde ilk 5 yılda enfeksiyon daha fazla görülüyor Avustralya’daki araştırmacılar, sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda ilk 5 senede enfeksiyona yakalanma riskinin normal doğumdakilere göre fazla olduğunu tespit ettiler.

Sezaryen doğumda dünya üçüncüsüyüz Yapılan bir araştırmada Türkiye’nin, yüzde 53,1 ile sezaryen doğum oranı en yüksek üçüncü ülke olduğu ortaya çıktı.