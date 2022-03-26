Türkiye Gazetesi

Bir yıl önce açlık duygusunu kaybeden 23 yaşındaki Serhat Saltık, Denizli’de yaşıyor. Saltık’ın hayatında her şey yolunda giderken bir anda açlık duygusunu kaybediyor. Hastalığına tanı konulamayan genç doktor doktor gezerek çare arıyor.

TÜRKİYE’DE BİRÇOK DOKTORA GİTTİ

Hastalığına çözüm bulmak için kendi imkânları doğrultusunda Türkiye’de birçok doktora başvuran Saltık, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü. Doktorlar, Saltık’a daha önce böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmadıklarını, durumun tıp kitaplarında dahi yazmadığını söyledi.

İŞTAHSIZLIĞININ SEBEBİ BULUNAMIYOR

Bir süre sonra kilo kaybı yaşamaya başlayan Saltık, iştahsızlık problemini başka bir doktora anlatmasıyla mama şeklinde besinlerle hayata tutunmaya çalıştı. Tanı konulamayan bir hastalığa yakalanan Saltık'tan cerrahi operasyonla vücudunda biyopsi yapılarak doku örneği alındı. Doktorlara başvurmaya devam eden genç bir an önce sağlığına kavuşmak ve yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek istiyor.

23 yaşındaki genç, mama şeklindeki besinlerle hayata tutunmaya çalışıyor.

DOKTORLAR BİZ DE ŞAŞKINIZ DİYOR

İstanbul’da matematik öğretmenliği okuyan ve tanı konulamayan hastalığına çare bulmak için Türkiye’de birçok doktora giden Serhat Saltık, eğitimini yarıda bıraktığını açıkladı. Ailesinin yanına dönerek evde zorunlu olarak tükettiği besinlerden kurtulmak isteyen Saltık, şöyle konuştu:

“Bir anda acıkma ve iştahımı kaybetme ile başladı. Doğal olarak her insanın her gün yaşamış olduğu acıkma fonksiyonunu yaşamamaya başladım. Bu süreç giderek arttı, ilk başlarda belirli bir süre gidip tekrar geri geliyordu. Sonrasında ise daha uzun gidip geri geliyordu. Bu şekilde ilerlerken artık tamamen acıkmamaya başladım. Yaklaşık olarak bir yılı buluyor. Doktorların vermiş olduğu besleyici besin içerikli mamalar var onlarla beslenmeye çalışıyorum. Bir de zoraki olarak hayatta kalmak için zorlayarak ekmek ve su tüketiyorum. Doktorların bana verdikleri cevaplar şu şekilde oldu, ‘Şu ana kadar ne tıp kitaplarında biz bu şekilde bir şey okuduk ne de doktorluk hayatımız boyunca bu şekilde bir vakaya rast geldik. Gerçekten biz de çok şaşkınız’ dediler. Hastalığım çok ilerleyince sürekli doktorlara gitmem gerekince şehir şehir, hastane hastane doktor gezmeye başladım. Bu sebeple eğitimime devam edemeyip okulumu dondurdum ve eğitimime ara verdim. Buradan doktorlara sesleniyorum, ellerinden bir şey geliyorsa beni bu durumdan kurtarabileceklerine inanıyorlarsa lütfen ellerimden tutsunlar, bana bir çıkış yolu göstersinler. Bana yardım eli uzatılırsa çok sevinirim.”

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