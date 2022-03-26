Türkiye Gazetesi

Elma maskesiyle cildi aydınlatmanın mümkün olduğu söyleyen Güzellik Koçu Meltem Demir, elma maskesinin faydalarından bahsetti.

Elmanın birçok faydası olduğunu Demir, “Elmalar doğal olarak güçlü bir malik asit kaynağıdır. Bu sebeple elmaları cilt bakım maskelerinde kullanmak oldukça faydalıdır” dedi.

ÖLÜ CİLDİ ARINDIRIR

Erken yaşlanmayı önlemek için antioksidanın güç sağlayacağını aktaran Demir, “Elma, donuk bir cildi aydınlatmaya yardımcı olur ve cildi tahrişe ve akne oluşumuna katkıda bulunan ölü cilt hücresi birikiminden arındırır” diye konuştu.

YÜZE VE BOYNA UYGULAYIN

Elma maskesi için gerekli malzemeleri şöyle:

2 yemek kaşığı organik, koruyucusuz elma püresi, 1 yemek kaşığı öğütülmüş organik yulaf, 1 çay kaşığı ham organik bal, 2 çay kaşığı limon suyu

Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 10 dakika bekletin. Maskeyi yıkarken, cildi dairesel hareketlerle nazikçe ovmaktan çekinmeyin. Havlu ile cildi kurulayın, ardından nemlendirici sürün.

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