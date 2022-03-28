Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan Hatice Kalaycı, kusma belirtisiyle 21 Mart'ta özel bir hastaneye gitti. Diğer organlarında problem olmadığı için endoskopi ve kolonoskopi yapıldı.

“ACİL AMELİYATI PARA İÇİN BEKLETTİLER”

Kendilerine kolonoskopi işleminin yarım saat süreceğinin söylendiğini söyleyen kızı Serap Kalaycı, "Annem içeri alındı ve bir saat sonra başka bir doktor elinde bir çantayla içeri girdi. Biz sonradan işlem sırasında annemin bağırsağını 2 santim patladığını öğrendik. Hemen ameliyata alınması gerektiği halde bizden para istediler. Acil ameliyatı para için beklettiler. Özel sağlık sigortamız vardı ve doktor hatası olduğu için para vermeyeceğimizi söyledik. 3 saat sonra annemi ameliyata aldılar. Doktor başarılı geçtiğini söyledi.

“HATA YÜZÜNDEN YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ”

'Başarılı olsa ne olur, sizin yüzünüzden ameliyat oldu' dedim. Annemin bağırsağında bir şey yoktu ama onların hatası yüzünden yürüyemez hale geldi, kötürüm oldu" ifadelerini kullandı. Kalınbağırsağı dışarda, ince bağırsağından mama ile beslenen Kalaycı, doktor hatası nedeniyle yürüyemez hale geldi. Kalaycı'nın kızı Serap Kalaycı şöyle konuştu:

"Kanser tedavisine başlanması gerektiğini söylediler ama annem yürüyemediği için hastaneden çıkaramıyoruz. Doktorlar gelip bunun psikolojik olduğunu söyleyip zorla yürüterek hastaneden çıkarmaya çalıştılar" şeklinde konuştu. Kalaycı, CİMER'e, Şişli İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını kaydederek Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

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