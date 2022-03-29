Türkiye Gazetesi

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Kozmetik uygulama yaptıracak kişilerin cildini hekim olmayan kişilere emanet etmemesi konusunda uyarı yapan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu “Çoğu zaman internette dolaşan ucuz fiyatlı ilanlar vatandaşı yanıltıyor. Alanında uzman olmayan ya da yaptığı işleme gerekli özeni göstermeyen kişilerin gerçekleştirdiği uygulamalar, güzelleşmek için sözde güzellik merkezlerine giden kadınları daha zor durumda bırakıyor. Son dönemlerde artan şekilde bu tür vakalarla karşılaşan kişiler bize geliyor ve düzeltme yapmamızı istiyor” dedi.

En sık kırışıklık, saç dökülmesi ve leke tedavisine başvuruların yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Aksu “Gözaltı ve yüz mezoterapisi, PRP, botoks, dolgu uygulamaları ve saç dökülmesine yönelik tedavilere ilgi büyük. Ancak bu işlemleri yaptıracak kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen, sertifikalı merkezleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Hekim olmayan kişilerin denetimindeki merkezlerde yapılan, steril olmayan uygulamalar ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Cilt yanıkları, botoks ve dolgu uygulamalarında karşılaşılan komplikasyonlar vatandaşın mağdur olmasına sebep oluyor” diye konuştu.

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